Артикул: NVF-9467

Kupo KCP350 Mini Alli Clamp - держатель зажим.

Держатель зажим может устанавливаться на стойку для осветительных приборов с гнездом 5/8”, или штифтом для установки аксессуаров, отражателей и фонов. Также может использоваться как зажим для небольшого осветительного прибора при настольной предметной съемки. максимальное разведение губок зажима - 35 мм. Вес - 0,11 кг.