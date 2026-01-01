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Kupo KCP350 Mini Alli Clamp держатель зажим

Kupo KCP350 Mini Alli Clamp держатель зажим

Kupo
Артикул: NVF-9467

Kupo KCP350 Mini Alli Clamp - держатель зажим.

Держатель зажим может устанавливаться на стойку для осветительных приборов с гнездом 5/8”, или штифтом для установки аксессуаров, отражателей и фонов. Также может использоваться как зажим для небольшого осветительного прибора при настольной предметной съемки. максимальное разведение губок зажима - 35 мм. Вес - 0,11 кг.

Описание

Характеристики:

  • Диапазон захвата 5-35 мм
  • Крепление - стандартный студийный палец 5/8", втулка 5/8"
  • Зажим - винты
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес - 110 г

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