Характеристики:
- Диапазон захвата 5-35 мм
- Крепление - стандартный студийный палец 5/8", втулка 5/8"
- Зажим - винты
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Вес - 110 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP350 Mini Alli Clamp - держатель зажим.
Держатель зажим может устанавливаться на стойку для осветительных приборов с гнездом 5/8”, или штифтом для установки аксессуаров, отражателей и фонов. Также может использоваться как зажим для небольшого осветительного прибора при настольной предметной съемки. максимальное разведение губок зажима - 35 мм. Вес - 0,11 кг.
Характеристики:
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Kupo KCP-354BK 4" зажим-прищепка 2 шт.
Пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.
Комплект зажимов из 2 шт.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
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Kupo KCP-359BK 9"-пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.
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Kupo KS047 Baby receiver plate - площадка с креплением и внутренней резьбой.
Служит для крепления осветительных приборов или других аксессуаров на стену. Можно устанавливать непосредственно на стойку Baby stand или, использовать в качестве платформы для мониторов, динамиков или осветительных приборов предварительно сняв рукоятку, чтобы освободить прииемное отверстие.
Размер - 5х9 см.
YongNuo LS-02/N3 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора.
Совместим с Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90.