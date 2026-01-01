Kupo KCP-359BK 9" зажим-прищепка 2 шт

Комплект зажимов из 2 шт.
Материал сталь, покрытие ПВХ
Длина 22,8 см
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP-359BK 9"-пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.
Комплект зажимов из 2 шт.
Материал сталь, покрытие ПВХ
Длина 22,8 см
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Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.
Комплект Fotokvant CL-P50 Kit из 4 пластиковых зажимов 50 мм. Комплект из четырех универсальных зажимов Fotokvant CL-P50 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Фон бумажный Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Флаг изготовлен из непрозрачной черной ткани с жестким каркасом и используется для блокирования и отсекания света, а также для создания тени. Рама размером 90 х 90 см из пружинной нержавеющей стали (диаметр 5мм) с крепежным стержнем (диаметр 9.5 мм) Ткань - Black Denim (чёрная). Степень поглощения - 100%. Раскладывается до размера 90 х 180 ( за счет липучки).
Kupo KCP-356BK 6 - пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый темно-серый. Материал – хлопок. Размер 3х5 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Ворота Fotokvant V-3030L для тяжелого фотофона, размер - 3х3 м. Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина составная, из четырех секций, имеется возможность компоновки из двух, трех и всех четырех частей. Максимальная высота стоек - 3 м. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски.
KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.
Цвет – серебристый.
Kupo KS047 Baby receiver plate - площадка с креплением и внутренней резьбой.
Служит для крепления осветительных приборов или других аксессуаров на стену. Можно устанавливать непосредственно на стойку Baby stand или, использовать в качестве платформы для мониторов, динамиков или осветительных приборов предварительно сняв рукоятку, чтобы освободить прииемное отверстие.
Размер - 5х9 см.