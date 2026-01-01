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GreenBean SandBag 6 мешок для песка

GreenBean SandBag 6 мешок для песка

GreenBean
Артикул: DAN-8263

GreenBean SandBag 6 - мешок для песка из синтетической ткани с пропиткой, заполняется песком массой до 6 кг, 2 кармана на липучках, яркая крепкая петля для подвешивания, стальная фурнитура. Песок в комплект не входит!

Описание

GreenBean SandBag 6 наполняется песком и подвешивается на плечо консоли штатива или стойки в качестве противовеса. Наполненная сумка может удерживать на другом плече фотоаппаратуру. Благодаря этому фотограф имеет возможность неподвижно установить любую световую стойку там, где это необходимо при съемках на улице или в студии.   

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