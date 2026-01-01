images
images
images
Kupo KCP-340 Baby Plate w/EZ grip finger крепёжная панель c штифтом 5/8" на шарнире
Kupo KCP-340 Baby Plate w/EZ grip finger крепёжная панель c штифтом 5/8" на шарнире
Kupo KCP-340 Baby Plate w/EZ grip finger крепёжная панель c штифтом 5/8" на шарнире

Kupo KCP-340 Baby Plate w/EZ grip finger крепёжная панель c штифтом 5/8" на шарнире

Kupo
Артикул: DAN-8439

Панель с 8-ю крепёжными отверстиями, предусмотренными для гвоздей или винтов, что даёт возможность использовать на стене, потолке или на подставках «apple box» - там где непросто установить стойку для осветительного оборудования или кронштейн-журавль.
Поворот шарнира относительно крепежной площадки от -45 до 90
Поворот штифта 5/8" на 360
Площадка 9 х 15 см
Вес 0,8 кг

Описание

Kupo KCP-340 Baby Plate w/EZ grip finger крепёжная панель c штифтом 5/8" на шарнире

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Chris James 251 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Арт. NVF-1063
Chris James 251 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим
Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим
Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим
Арт. DAN-9962
Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим
Наличие
более 10 шт

Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим.

Super Viser - это предельно прочный и универсальный зажим. Инновационный дизайн, характеризующийся наличием желобков, расположенных по всей длине основного болта, препятствует свободному вращению захватов зажима по центральному болту, обеспечивая точность фиксации, поэтому вы легко сможете установить зажим одной рукой.
Встроенный штифт baby pin. Конструкция крепления Super Viser состоит из корпуса из литого алюминия, делающего его прочным и легким по весу. Подвижные захваты разработаны для установки на трубки или планки до 101мм (228мм предлагается для более длинной версии KCP-601).
Вес 610 г

6 210 ₽
В корзину
Kupo KCP-356BK 6&quot; зажим-прищепка 2 шт
Арт. DAN-8948
Kupo KCP-356BK 6" зажим-прищепка 2 шт
Наличие
более 10 шт

 Kupo KCP-356BK 6 - пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.

1 250 ₽
В корзину
Chris James 420 Light opal frost фолиевый фильтр цвет светло-опаловый
Арт. NVF-8210
Chris James 420 Light opal frost фолиевый фильтр цвет светло-опаловый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Chris James Opal 420 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – светло-опаловый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

3 200 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant U-91T фотозонт белый на просвет 91 см
Fotokvant U-91T фотозонт белый на просвет 91 см
Fotokvant U-91T фотозонт белый на просвет 91 см
Арт. DAN-5951
Fotokvant U-91T фотозонт белый на просвет 91 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотозонт Fotokvant U-91T белый на просвет, диаметр - 91 см.

Просветный фотозонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Зонт отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке. Диаметр купола - 91 см.

520 ₽
В корзину
KUPO KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8&quot; tap адаптер
Арт. OLE-1535
KUPO KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8" tap адаптер
Наличие
в наличии 4-10 шт

KUPO KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8" tap адаптер

Адаптер для шаровой головки оснащен 16мм гнездом (внутри) и 28мм (внешним) цилиндром, что позволяет устанавливать любую штативную головку с резьбовым креплением 3/8" на любую студийную стойку. Благодаря компактному размеру и легкому алюминию это приспособление удобно брать с собой в дорогу, устанавливать камеру на любую другую штативную головку с отверстием, оснащенным резьбой 3/8" в любом месте на выездных съемках. Прекрасно подходит для монтажа на стойку Slider или стойку C-Stand, идеально для установки на стойку для света, которая гораздо выше штатива. У адаптера имеются три стопорных винта, предотвращающих откручивание штативной головки.

3 340 ₽
В корзину
Kupo KCP-354BK 4&quot; зажим-прищепка 2 шт
Арт. DAN-8947
Kupo KCP-354BK 4" зажим-прищепка 2 шт
Наличие
более 10 шт

Kupo KCP-354BK 4" зажим-прищепка 2 шт.

Пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.

Комплект зажимов из 2 шт. 

950 ₽
В корзину

Видео

Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Джанни Гардин
Джанни Гардин
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.