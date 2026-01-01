Kupo KCP-340 Baby Plate w/EZ grip finger крепёжная панель c штифтом 5/8" на шарнире

Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Панель с 8-ю крепёжными отверстиями, предусмотренными для гвоздей или винтов, что даёт возможность использовать на стене, потолке или на подставках «apple box» - там где непросто установить стойку для осветительного оборудования или кронштейн-журавль.
Поворот шарнира относительно крепежной площадки от -45 до 90
Поворот штифта 5/8" на 360
Площадка 9 х 15 см
Вес 0,8 кг
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Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим.
Super Viser - это предельно прочный и универсальный зажим. Инновационный дизайн, характеризующийся наличием желобков, расположенных по всей длине основного болта, препятствует свободному вращению захватов зажима по центральному болту, обеспечивая точность фиксации, поэтому вы легко сможете установить зажим одной рукой.
Встроенный штифт baby pin. Конструкция крепления Super Viser состоит из корпуса из литого алюминия, делающего его прочным и легким по весу. Подвижные захваты разработаны для установки на трубки или планки до 101мм (228мм предлагается для более длинной версии KCP-601).
Вес 610 г
Kupo KCP-356BK 6 - пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.
Chris James Opal 420 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – светло-опаловый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Фотозонт Fotokvant U-91T белый на просвет, диаметр - 91 см.
Просветный фотозонт позволяет получить мягкий
KUPO KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8" tap адаптер
Адаптер для шаровой головки оснащен 16мм гнездом (внутри) и 28мм (внешним) цилиндром, что позволяет устанавливать любую штативную головку с резьбовым креплением 3/8" на любую студийную стойку. Благодаря компактному размеру и легкому алюминию это приспособление удобно брать с собой в дорогу, устанавливать камеру на любую другую штативную головку с отверстием, оснащенным резьбой 3/8" в любом месте на выездных съемках. Прекрасно подходит для монтажа на стойку Slider или стойку C-Stand, идеально для установки на стойку для света, которая гораздо выше штатива. У адаптера имеются три стопорных винта, предотвращающих откручивание штативной головки.
Kupo KCP-354BK 4" зажим-прищепка 2 шт.
Пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.
Комплект зажимов из 2 шт.