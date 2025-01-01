images
Grifon SB-80120 софтбокс прямоугольный 80х120 см с байонетом Bowens
Grifon
Артикул: FTR-1141

Grifon SB-80120 – софтбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.

Размер 80х120 см. Байонет Bowens.

Описание

Grifon SB-80120 софтбокс прямоугольный 80х120 см с байонетом Bowens

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.
  • Спицы – 4 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

Полезные ссылки

С этим товаром покупают

Grifon SN-202 тубус с сотами
Арт. NVF-2274
Grifon SN-202 тубус с сотами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SN-202 – специальная насадка с узкой носовой частью диаметром 6 см. Длина насадки – 23 см. Материал изготовления – алюминий. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии.

Байонет Bowens.

2 530 ₽
В корзину
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Арт. FTR-721
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage 1-12 Super White - это фон из белоснежной плотной бумаги шириной 2,72 м и длиной 11 метров.

Данный фон заслуженно считается одним из самых популярных фонов для профессионалов и любителей. Фон на плотном картонном рулоне, что сохраняет его в гладком виде и позволяет устанавливать на подвесные системы установки фона. Плотность фона – 160 г/м2. Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

9 790 ₽
В корзину
Grifon-2500 студийная стойка в чехле
Grifon-2500 студийная стойка в чехле
Grifon-2500 студийная стойка в чехле
Арт. OLE-0169
Grifon-2500 студийная стойка в чехле
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Стойка Grifon-2500 предназначена для установки светового оборудования.

Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.

2 300 ₽
В корзину

Ваша корзина

