Manfrotto 174 шестигранный адаптер

Manfrotto 174 шестигранный адаптер

Manfrotto
Артикул: OLE-1995

Manfrotto174 шестигранный адаптер

Шестигранный латунный адаптер-палец для быстрого крепления студийного света с гайкой-барашком и возможностью крепления к зажиму Super Clamp 35. 

Характеристики:

  • Крепление М10
  • Вес  0,06 кг

Kupo KS-018H HEX 16 mm Stud w/M10 Thread крепежный штифт
Арт. DAN-8029
Kupo KS-018H HEX 16 mm Stud w/M10 Thread крепежный штифт
Центральный склад: более 10 шт

Цельный латунный штифт с с барашком и резьбой M10. Шестигранный адаптер для крепления в зажимах Convi Clamp.Вес 62 г.

1 060 ₽
