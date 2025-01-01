Manfrotto 174 шестигранный адаптер

Арт. DAN-8029Kupo KS-018H HEX 16 mm Stud w/M10 Thread крепежный штифт
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
Цельный латунный штифт с с барашком и резьбой M10. Шестигранный адаптер для крепления в зажимах Convi Clamp.Вес 62 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto174 шестигранный адаптер
Шестигранный латунный адаптер-палец для быстрого крепления студийного света с гайкой-барашком и возможностью крепления к зажиму Super Clamp 35.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Цельный латунный штифт с с барашком и резьбой M10. Шестигранный адаптер для крепления в зажимах Convi Clamp.Вес 62 г.
Работай с цветом без бликов
Wansen