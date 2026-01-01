Fotokvant FLH-84 гайка 3/8 дюйма

Описание

Гайка Fotokvant FLH-84 (3/8 дюйма)

Fotokvant FLH-84 — это стандартная металлическая гайка с резьбой 3/8 дюйма, предназначенная для крепления студийного оборудования, штативов и различных аксессуаров. Она является незаменимым элементом для надежной фиксации оборудования в студии и на выездных съемках.

Основные характеристики

Тип: Гайка.

Гайка. Резьба: 3/8 дюйма.

3/8 дюйма. Назначение: Крепление студийного оборудования.

Крепление студийного оборудования. Совместимость: Подходит для оборудования и аксессуаров с резьбой 3/8".

Для чего используется

Эта гайка является важным элементом при сборке и установке студийного оборудования:

Фиксация штативов и стоек: Для надежного соединения элементов оборудования.

Для надежного соединения элементов оборудования. Крепление осветительных приборов: Для установки вспышек, моноблоков и других приборов на стойки.

Для установки вспышек, моноблоков и других приборов на стойки. Монтаж аксессуаров: Для крепления кронштейнов, держателей и другого оборудования.

Для крепления кронштейнов, держателей и другого оборудования. Замена утерянных гаек: Набор необходимых крепежей всегда должен быть под рукой.

Крепеж