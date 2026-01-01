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-25 %
Fotokvant FLH-84 гайка 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-84 гайка 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-84 гайка 3/8 дюйма

Fotokvant FLH-84 гайка 3/8 дюйма

Fotokvant
Артикул: DAN-7798

Гайка Fotokvant FLH-84, 3/8 дюйма. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 3/8". Ну, вы же знаете как они теряются...

Описание

Гайка Fotokvant FLH-84 (3/8 дюйма)

Fotokvant FLH-84 — это стандартная металлическая гайка с резьбой 3/8 дюйма, предназначенная для крепления студийного оборудования, штативов и различных аксессуаров. Она является незаменимым элементом для надежной фиксации оборудования в студии и на выездных съемках.

Основные характеристики

  • Тип: Гайка.
  • Резьба: 3/8 дюйма.
  • Назначение: Крепление студийного оборудования.
  • Совместимость: Подходит для оборудования и аксессуаров с резьбой 3/8".

Для чего используется

Эта гайка является важным элементом при сборке и установке студийного оборудования:

  • Фиксация штативов и стоек: Для надежного соединения элементов оборудования.
  • Крепление осветительных приборов: Для установки вспышек, моноблоков и других приборов на стойки.
  • Монтаж аксессуаров: Для крепления кронштейнов, держателей и другого оборудования.
  • Замена утерянных гаек: Набор необходимых крепежей всегда должен быть под рукой.

Крепеж

Комплектация

  • Гайка Fotokvant FLH-84 (3/8") — 1 шт.

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