Fotokvant FLH-84 гайка 3/8 дюйма

Гайка Fotokvant FLH-84 (3/8 дюйма)
Fotokvant FLH-84 — это стандартная металлическая гайка с резьбой 3/8 дюйма, предназначенная для крепления студийного оборудования, штативов и различных аксессуаров. Она является незаменимым элементом для надежной фиксации оборудования в студии и на выездных съемках.
Основные характеристики
- Тип: Гайка.
- Резьба: 3/8 дюйма.
- Назначение: Крепление студийного оборудования.
- Совместимость: Подходит для оборудования и аксессуаров с резьбой 3/8".
Для чего используется
Эта гайка является важным элементом при сборке и установке студийного оборудования:
- Фиксация штативов и стоек: Для надежного соединения элементов оборудования.
- Крепление осветительных приборов: Для установки вспышек, моноблоков и других приборов на стойки.
- Монтаж аксессуаров: Для крепления кронштейнов, держателей и другого оборудования.
- Замена утерянных гаек: Набор необходимых крепежей всегда должен быть под рукой.
Крепеж
- Винты для этой гайки - Fotokvant FLH-83 или Fotokvant FLH-93
- Гайки 1/4 дюйма - Fotokvant FLH-71 и Fotokvant FLH-95