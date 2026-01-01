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Fotokvant KPP-04 адаптер с пластиной для крепления приборов на стену или потолок

Fotokvant KPP-04 адаптер с пластиной для крепления приборов на стену или потолок

Fotokvant
Артикул: DAN-5851

Адаптер Fotokvant KPP-04 с пластиной.

Адаптер предназначен для установки приборов на стену или потолок. Изготовлен из металла, к стене (потолку) крепится четырьмя болтами. Вес - 0,2 кг.

Описание

Fotokvant KPP-04 адаптер с пластиной для крепления приборов на стену или потолок

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