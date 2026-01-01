Fotokvant SB-40200BW стрипбокс 40х200 см с адаптером Bowens

FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Стрипбокс Fotokvant SB-40200BW размером 40х200 см, с адаптером Bowens.
Позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля. Вес - 1,7 кг.
Fotokvant SB-6090BW – софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Быстрораскладной легкий октобокс с рукояткой для накамерных вспышек Fotokvant SBF-65, диаметр 65 см.
Удобное и надежное крепление позволяет закрепить накамерную вспышку любого типа и размера с любым синхронизатором. Легкий вес, надежное крепление и встроенная ручка делают данный октобокс лучшим решением для репортажной или свадебной съемки. Вес - 1,1 кг.
Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.
Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.
Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек.
Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-05 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 5 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др.
