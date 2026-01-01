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Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE THREADED BOLT адаптер палец

Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE THREADED BOLT адаптер палец

Kupo
Артикул: NVF-9535

Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE THREADED BOLT - штифт-адаптер с 5/8" на 3/8".

Штифт Вaby stud длиной 3,5 дюйма, имеет с одной стороны диаметр 5/8”, а с другой наружную резьбу 3/8", для завинчивания в крепежное резьбовое отверстие на голове Gobo head или зажиме Convi clamp.

Описание

Характеристики:

  • Материал - алюминий
  • Цвет - серебристый
  • Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм ) и внешняя резьба 3/8"-16
  • Длина 89 мм
  • Вес 50 г

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