Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE THREADED BOLT адаптер палец

Характеристики:
- Материал - алюминий
- Цвет - серебристый
- Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм ) и внешняя резьба 3/8"-16
- Длина 89 мм
- Вес 50 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE THREADED BOLT - штифт-адаптер с 5/8" на 3/8".
Штифт Вaby stud длиной 3,5 дюйма, имеет с одной стороны диаметр 5/8”, а с другой наружную резьбу 3/8", для завинчивания в крепежное резьбовое отверстие на голове Gobo head или зажиме Convi clamp.
Характеристики:
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