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-10 %
Falcon Eyes MBH-700 (14671) кронштейн

Falcon Eyes MBH-700 (14671) кронштейн

Falcon Eyes
Артикул: NVF-2805

Falcon Eyes MBH-700 (14671) – кронштейн для установки студийного оборудования на плоскую поверхность с помощью крепежей (винтов, саморезов и т.д.). Пластина-основание изготовлена из металла, втулка размером 5/8 дюйма из прочного пластика, размер крепления 65х65 мм. Вес – 0,15 кг.

Описание

Falcon Eyes MBH-700 (14671) кронштейн

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