Falcon Eyes FELS-1020/B.0 - стойка для фото- видеостудии.
Алюминиевая трехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой для установки цифровых камер. Максимальная высота - 102 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes MBH-700 (14671) – кронштейн для установки студийного оборудования на плоскую поверхность с помощью крепежей (винтов, саморезов и т.д.). Пластина-основание изготовлена из металла, втулка размером 5/8 дюйма из прочного пластика, размер крепления 65х65 мм. Вес – 0,15 кг.
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Falcon Eyes FELS-1020/B.0 - стойка для фото- видеостудии.
Алюминиевая трехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой для установки цифровых камер. Максимальная высота - 102 см.
Falcon Eyes ML-40/E27 – люминесцентная лампа 40 Вт для осветительных приборов постоянного студийного света. Характеризуется цветовой температурой 5500 К и низкой теплоотдачей. Предназначена для работы с фото- и видеооборудованием.
Avenger F300 – кронштейн для крепления на стену или потолок. Освобождает площадь пола и дает возможность установки студийного оборудования. Имеет крепление диаметром 1 и 1/8 дюйма (28 мм).
KUPO 5/8" compact Alu Snap in Pin – крепежный штифт 5/8 дюйма серебристого цвета. Применяется для установки студийного оборудования. Длина, мм – 65.
Соты Fotokvant GRID-40200 для софтбокса размером 40х200 см.
Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-40200BW.
Fotokvant RFLH-04 – трехколенный кронштейн с держателем для зонта.
Кронштейн-адаптер позволяет установить на стойку фотовспышку и зонт. Изгибая сегменты кронштейна можно выставить оптимальный для подсветки угол наклона.
Мини-штатив Fotokvant TM-11, на присоске.
Штатив с вакуумной присоской используется для крепления цифровых устройств на стекло или зеркало. Идеально подходит для крепления на стеклах автомобиля (требуется дополнительный держатель). Штатив изготовлен из качественного пластика. Максимальная высота до 11 см.