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Avenger A2030D C-Stand 30 стойка для студийного оборудования со съемным основанием стальная

Avenger A2030D C-Stand 30 стойка для студийного оборудования со съемным основанием стальная

Avenger
Артикул: DAN-3113

Стойка для студийного оборудования Avenger A2030D C-Stand 30 со съемной базой.

Стальная хромированная стойка со съемной центральной колонной для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 300 см. Длина в сложенном состоянии - 134 см. Вес - 6,2 кг. Диаметр основания - 95 см.

Описание

Трехсекционная стойка, в верхней части расположен штифт-адаптер 5/8'' (16 мм).

Характеристики:

  • вес - 6200 г
  • длина в сложенном виде - 134 см
  • максимальная высота - 300 см
  • максимальная нагрузка - 10 кг

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