Avenger A2030D C-Stand 30 стойка для студийного оборудования со съемным основанием стальная

Трехсекционная стойка, в верхней части расположен штифт-адаптер 5/8'' (16 мм).
Характеристики:
- вес - 6200 г
- длина в сложенном виде - 134 см
- максимальная высота - 300 см
- максимальная нагрузка - 10 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стойка для студийного оборудования Avenger A2030D C-Stand 30 со съемной базой.
Стальная хромированная стойка со съемной центральной колонной для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 300 см. Длина в сложенном состоянии - 134 см. Вес - 6,2 кг. Диаметр основания - 95 см.
Трехсекционная стойка, в верхней части расположен штифт-адаптер 5/8'' (16 мм).
Характеристики:
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Стойка для студийного оборудования Avenger A2022D C-Stand 22 со съемной базой.
Стальная хромированная стойка со съемной центральной колонной для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 222 см. Длина в сложенном состоянии - 110 см. Вес - 5,9 кг. Диаметр основания - 95 см.
Avenger D520 40 EXTENSION ARM.
Состав комплекта: зажим Avenger D200 и удлинительная штанга 100 см. Используется для установки флагов, отражателей, сеток и других аксессуаров. Также может использоваться как небольшой журавль. Диаметр трубки 16 мм. Конструкция неразборная.
Технические характеристики:
Фон бумажный Savage (27-86) Thunder Gray 2,18х11,0 метров. известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. Плотность фона – 160 г/м2. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Стойка студийная Avenger A5033 Roller Stand 33 со складным основанием на колесах.
Алюминиевая четырехсекционная стойка серебристого цвета на колесиках с тормозным механизмом и складным основанием. Подходит для установки студийного оборудования весом до 12 кг.
Бумажный фон Savage (20-12) Black известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Grifon URN-T 216 WB – зонт-отражатель с двойной поверхностью (черный сверху, белый снизу).
Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке. Диаметр 175 см. Длина дуги по куполу 216 см. Вес - 1,1 кг.
Avenger D200 – алюминиевый зажим серебристого цвета для установки оборудования на стойку (втулочный адаптер 16 мм). Рекомендуется использовать со стойками серии Century. В зажиме используется серия шайб для дополнительного фиксирующего крутящего момента.