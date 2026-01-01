Avenger A2030D C-Stand 30 стойка для студийного оборудования со съемным основанием стальная

Арт. NVF-2159

Avenger D520 40 EXTENSION ARM.

Состав комплекта: зажим Avenger D200 и удлинительная штанга 100 см. Используется для установки флагов, отражателей, сеток и других аксессуаров. Также может использоваться как небольшой журавль. Диаметр трубки 16 мм. Конструкция неразборная.

Технические характеристики: