Avenger A2022D C-Stand 22 стойка для студийного оборудования со съемной базой

Трехсекционная стойка, в верхней части расположен штифт-адаптер 5/8'' (16 мм).
Характеристики:
- вес - 5900 г
- длина в сложенном виде - 110 см
- максимальная высота - 222 см
- максимальная нагрузка - 10 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стойка для студийного оборудования Avenger A2022D C-Stand 22 со съемной базой.
Стальная хромированная стойка со съемной центральной колонной для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 222 см. Длина в сложенном состоянии - 110 см. Вес - 5,9 кг. Диаметр основания - 95 см.
Трехсекционная стойка, в верхней части расположен штифт-адаптер 5/8'' (16 мм).
Характеристики:
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Avenger D500 – держатель зажима D200 черного цвета с удлинительной штангой 20 дюймов (510 мм) в комплекте. Штанга дает дополнительную подъемную силу, а также может использоваться для установки небольшого осветительного прибора, флагов, масок Гобо, или рефлектора.
Стойка для студийного оборудования Avenger A2030D C-Stand 30 со съемной базой.
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Универсальный штифт 5/8" (16мм) с внешней резьбой 3/8' - 16 и 1/4"-20
Комплект Avenger A2033FCBKIT C-Stand 33 из стойки для студийного оборудования с зажимом и штангой.
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Manfrotto 035C зажим универсальный Super Clamp.
Применяется для установки осветительного, студийного и театрального оборудования на плоских поверхностях или трубах. Диапазон регулировки 13-55 мм. Допустимая нагрузка - 15 кг. Оборудован гнездом для втулок 16 мм, а так же резьбой 1/4 дюйма для установки различных переходников.
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