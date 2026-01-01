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Avenger A2022D C-Stand 22 стойка для студийного оборудования со съемной базой

Avenger A2022D C-Stand 22 стойка для студийного оборудования со съемной базой

Avenger
Артикул: DAN-3111

Стойка для студийного оборудования Avenger A2022D C-Stand 22 со съемной базой.

Стальная хромированная стойка со съемной центральной колонной для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 222 см. Длина в сложенном состоянии - 110 см. Вес - 5,9 кг. Диаметр основания - 95 см.

Описание

Трехсекционная стойка, в верхней части расположен штифт-адаптер 5/8'' (16 мм).

Характеристики:

  • вес - 5900 г
  • длина в сложенном виде - 110 см
  • максимальная высота - 222 см
  • максимальная нагрузка - 10 кг

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