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Avenger D200 зажим

Avenger D200 зажим

Avenger
Артикул: OLE-0449

Avenger D200 – алюминиевый зажим серебристого цвета для установки оборудования на стойку (втулочный адаптер 16 мм). Рекомендуется использовать со стойками серии Century. В зажиме используется серия шайб для дополнительного фиксирующего крутящего момента.

Описание

Технические характеристики:

  • размер, мм – 182,5x168x80
  • вес, г – 550
  • материал – алюминий

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