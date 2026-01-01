Avenger D200 зажим

Технические характеристики:
- размер, мм – 182,5x168x80
- вес, г – 550
- материал – алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger D200 – алюминиевый зажим серебристого цвета для установки оборудования на стойку (втулочный адаптер 16 мм). Рекомендуется использовать со стойками серии Century. В зажиме используется серия шайб для дополнительного фиксирующего крутящего момента.
Технические характеристики:
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Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Фон бумажный Raylab 001 Dark Red фон бумажный 2.72x11 м красный. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Avenger D520 40 EXTENSION ARM.
Состав комплекта: зажим Avenger D200 и удлинительная штанга 100 см. Используется для установки флагов, отражателей, сеток и других аксессуаров. Также может использоваться как небольшой журавль. Диаметр трубки 16 мм. Конструкция неразборная.
Технические характеристики:
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.