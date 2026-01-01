Kupo KS051 1/4"M - 1/4"M Adapter Spigot винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма

Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS051 1/4"M - 1/4"M Adapter Spigot - винт-переходник 1/4" на 1/4".
Штифт-переходник с внешней стандартной наружной резьбой 1/4" с обеих сторон.
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Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.
Зажим Kupo KCP-700 Convi Clamp w/KCP-7SDL, цвет - серебристый.
Держатель-зажим Convi Clamp с разработан для установки на любой трубке от 5 до 51мм и оборудован седлом для установки на плоских поверхностях. Для установки на плоских поверхностях он оборудован специальным седлом. Упругая накладка из полиуретана увеличивает прочность захвата и предохраняет поверхность от повреждения. Все металлические детали сделаны из нержавеющей стали и не подвержены коррозии.
Falcon Eyes SP-4F8F – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8". Длина адаптера 46 мм.
Fotokvant HB-04 Ballhead - шаровая голова на горячий башмак. Максимальная нагрузка - 2,5 кг. Размер - 6,5x4x2,5 см.
Шаровая голова для установки осветительного оборудования на горячий башмак камеры. Позволяет устанавливать осветитель под нужным наклоном. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Резьбовое соединение 1/4". Изготовлена из алюминия.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Manfrotto 194 переходник-адаптер со штифта 16 мм дюйма на резьбу 1/4 дюйма.
Дополнительный фиксирующий винт позволит надежно закрепить адаптер. Материал - алюминий.
Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 2, вес, г – 85, высота, см – 6. Цвет - черный.
Резиновая груша Fotokvant CLE-05GREEN для очистки фототехники c золотистым наконечником. Груша предназначена для очистки матриц и оптики. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника золотистый.