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Kupo KS051 1/4"M - 1/4"M Adapter Spigot винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма

Kupo KS051 1/4"M - 1/4"M Adapter Spigot винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма

Kupo
Артикул: NVF-9519

Kupo KS051 1/4"M - 1/4"M Adapter Spigot - винт-переходник 1/4" на 1/4".

Штифт-переходник с внешней стандартной наружной резьбой 1/4" с обеих сторон.

Описание

Kupo KS051 1/4"M - 1/4"M Adapter Spigot винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма

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