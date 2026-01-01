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Manfrotto 088 адаптер 3/8" и 1/4"

Manfrotto 088 адаптер 3/8" и 1/4"

Manfrotto
Артикул: OLE-0568

Manfrotto 088 – специальный адаптер-переходник с внутренней резьбой на 1/4 дюйма и внешней на 3/8 дюйма. Подходит для установки на легкие стойки и штативы с верхним винтом 1/4 дюйма осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма. Изготовлен из латуни.

Описание

Manfrotto 088 адаптер 3/8" и 1/4"

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