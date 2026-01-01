Manfrotto 088 адаптер 3/8" и 1/4"

Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.
Москва
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 088 – специальный адаптер-переходник с внутренней резьбой на 1/4 дюйма и внешней на 3/8 дюйма. Подходит для установки на легкие стойки и штативы с верхним винтом 1/4 дюйма осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма. Изготовлен из латуни.
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Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.
Manfrotto 013 – стандартный адаптер-переходник 16 мм с внешней резьбой 3/8 дюйма для установки оборудования в зажим-держатель Manfrotto 035. Изготовлен из латуни.
Manfrotto LBAG90 – удобный и прочный чехол длиной 90 см для хранения и переноски стоек. Изготовлен из прочного влагостойкого материала, оснащен противоударными прокладками. Вмещает в себя три стойки типа 1052 или аналогичных. Для удобного размещения оборудования у чехла предусмотрена молния, а для переноски – плечевой ремень с регулировкой длины. Внешние размеры, см – 12,5х90х16, внутренние, см – 11х88х16.
Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16.
Fotokvant FLH-10 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из металла с желтым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 3/8".
Manfrotto 036-14 адаптер, узел крепления 5/8", резьба 1/4".
Применяется для установки осветительного, студийного и театрального оборудования. Допустимая нагрузка - 70 кг. Материал - латунь.
Хрустальный куб Fotokvant PRQ-002 60 мм.
Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 60х60х60 мм. Вес нетто - 536 гр.
Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2.
Компактный штатив с гибкими ножками. Максимальная нагрузка до 1,2 кг, максимальная высота - 30 см, длина в сложенном виде - 32 см. В комплекте шаровая голова с адаптером для смартфона и камеры GoPro. Вес - 320 г.
Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.
Kupo KS014 Hex Stud 3/8’’-16M и 1/4’’-20M - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4".
Шестигранный штифт-переходник для зажима Convi Clamp. Имеет наружную резьбу 3/8” с одной стороны и 1/4'' с другой. Изготовлен из латуни.