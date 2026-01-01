Fotokvant FLH-46 складной винт 3/8" с ушком для крепления камеры на штативы и моноподы

Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-46 - складной винт 3/8".
Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы и моноподы. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 3/8".
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Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.
Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.
Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.
Fotokvant FLH-22 – винт для крепления камеры 1/4" на быстросъемную площадку штатива или монопода. Винт изготовлен из нержавеющей стали. Длина вала примерно 10 мм, резьбы – 5 мм. Общая длина (в том числе базы), мм – 13. Диаметр головки, мм – 12. Вес, г – 5.
Уровень трехосевой Fotokvant 555ES под стандартный башмак.
Пузырьковый уровень поможет точно выставить камеру в трех плоскостях.
Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см. Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.
Grifon ARS-1000 – мини-стойка без амортизации черного цвета в чехле. Максимальная высота – 100 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг.
Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.
DGTape UM Gaffa Tape Green Fluorescent - тейп ультраматовый зеленый, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива r воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - зеленый, ультраматовый.