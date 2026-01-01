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Fotokvant FLH-46 складной винт 3/8" с ушком для крепления камеры на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-46 складной винт 3/8" с ушком для крепления камеры на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-46 складной винт 3/8" с ушком для крепления камеры на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-46 складной винт 3/8" с ушком для крепления камеры на штативы и моноподы

Fotokvant FLH-46 складной винт 3/8" с ушком для крепления камеры на штативы и моноподы

Fotokvant
Артикул: NVF-9997

Fotokvant FLH-46 - складной винт 3/8".

Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы и моноподы. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 3/8".

Описание

Fotokvant FLH-46 складной винт 3/8" с ушком для крепления камеры на штативы и моноподы

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