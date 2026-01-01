Falcon Eyes LifePOD Flex-2 штатив

Ножки штатива сгибаются в любом направлении под любым углом и остаются в зафиксированном положении на длительное время. Благодаря особому материалу отсутствует эффект остаточного напряжения, работающего на выпрямление. На поверхности ножек не остается заломов. Обрезиненная фактурная поверхность ножек не скользит и штатив устойчиво закрепятся в нужном положении.
Для установки камеры на площадке штатива размещен стандартный винт 1/4", на который может устанавливаться, а также комплектные шаровая голова и адаптеры для смартфона или камеры GoPro.
Шаровая голова предназначена для установки камеры под наклоном 90 и вращения на 360 градусов, положение камеры фиксируется при помощи винта. Шаровая голова закрепляется на штативе, а на нее устанавливается камера, адаптер для смартфона или камеры GoPro. Адаптер для смартфона позволяет закрепить устройство шириной до 85 мм.
Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в чехле.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 1,2 кг
- максимальная высота - 300 мм
- длина в сложенном виде - 320 мм
- тип головы - шаровая, съемная
- угол наклона головы - 45 град.
- угол вращения головки - 360 град.
- винт для установки камеры - 1/4"
- диаметр площадки - 38 мм
- ширина адаптера для смартфона - до 85 мм
- пузырьковый уровень - нет
- материал штатива - резина, алюминиевый сплав
- материал головы - пластмасса
- размер упаковки - 310х60х60 мм
- вес штатива с головой - 0,32 кг
- вес в упаковке - 0,45 кг