Falcon Eyes LifePOD Flex-2 штатив

Описание

Ножки штатива сгибаются в любом направлении под любым углом и остаются в зафиксированном положении на длительное время. Благодаря особому материалу отсутствует эффект остаточного напряжения, работающего на выпрямление. На поверхности ножек не остается заломов. Обрезиненная фактурная поверхность ножек не скользит и штатив устойчиво закрепятся в нужном положении.

Для установки камеры на площадке штатива размещен стандартный винт 1/4", на который может устанавливаться, а также комплектные шаровая голова и адаптеры для смартфона или камеры GoPro.

Шаровая голова предназначена для установки камеры под наклоном 90 и вращения на 360 градусов, положение камеры фиксируется при помощи винта. Шаровая голова закрепляется на штативе, а на нее устанавливается камера, адаптер для смартфона или камеры GoPro. Адаптер для смартфона позволяет закрепить устройство шириной до 85 мм.

Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в чехле.

Характеристики: