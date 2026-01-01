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-10 %
Falcon Eyes LifePOD Flex-2 штатив
Falcon Eyes LifePOD Flex-2 штатив
Falcon Eyes LifePOD Flex-2 штатив
Falcon Eyes LifePOD Flex-2 штатив
Falcon Eyes LifePOD Flex-2 штатив
Falcon Eyes LifePOD Flex-2 штатив
Falcon Eyes LifePOD Flex-2 штатив
Falcon Eyes LifePOD Flex-2 штатив
Falcon Eyes LifePOD Flex-2 штатив

Falcon Eyes LifePOD Flex-2 штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5500

Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2.

Компактный штатив с гибкими ножками. Максимальная нагрузка до 1,2 кг, максимальная высота - 30 см, длина в сложенном виде - 32 см. В комплекте шаровая голова с адаптером для смартфона и камеры GoPro. Вес - 320 г.

Описание

Ножки штатива сгибаются в любом направлении под любым углом и остаются в зафиксированном положении на длительное время. Благодаря особому материалу отсутствует эффект остаточного напряжения, работающего на выпрямление. На поверхности ножек не остается заломов. Обрезиненная фактурная поверхность ножек не скользит и штатив устойчиво закрепятся в нужном положении.

Для установки камеры на площадке штатива размещен стандартный винт 1/4", на который может устанавливаться, а также комплектные шаровая голова и адаптеры для смартфона или камеры GoPro.

Шаровая голова предназначена для установки камеры под наклоном 90 и вращения на 360 градусов, положение камеры фиксируется при помощи винта. Шаровая голова закрепляется на штативе, а на нее устанавливается камера, адаптер для смартфона или камеры GoPro. Адаптер для смартфона позволяет закрепить устройство шириной до 85 мм.

Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в чехле.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 1,2 кг
  • максимальная высота - 300 мм
  • длина в сложенном виде - 320 мм
  • тип головы - шаровая, съемная
  • угол наклона головы - 45 град.
  • угол вращения головки - 360 град.
  • винт для установки камеры - 1/4"
  • диаметр площадки - 38 мм
  • ширина адаптера для смартфона - до 85 мм
  • пузырьковый уровень - нет
  • материал штатива - резина, алюминиевый сплав
  • материал головы - пластмасса
  • размер упаковки - 310х60х60 мм
  • вес штатива с головой - 0,32 кг
  • вес в упаковке - 0,45 кг

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