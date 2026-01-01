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KUPO KS-077 Baby pin with 1/4"-20 male threaded bolt штифт круглый

KUPO KS-077 Baby pin with 1/4"-20 male threaded bolt штифт круглый

Kupo
Артикул: OLE-1533

KUPO KS-077 Baby pin with 1/4"-20 male threaded bolt штифт круглый 

Стальной штифт-переходник состоит из стандартного студийного пальца 5/8" длиной 3,5 дюйма  и винта с наружной резьбой 1/4"-20 для крепления небольших осветительных приборов, мониторов на головках или зажимах.

Описание

KUPO KS-077 Baby pin with 1/4"-20 male threaded bolt штифт круглый

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