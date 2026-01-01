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KUPO KS-138 3/8"-16 screw x 1"(25,4mm) set for 5 адаптер

KUPO KS-138 3/8"-16 screw x 1"(25,4mm) set for 5 адаптер

Kupo
Артикул: OLE-1541

KUPO KS-138 3/8"-16 screw x 1"(25,4mm) set for 5 адаптер

Длинный резьбовой адаптер с 3/8"-16. В комплекте 5 штук.

Описание

KUPO KS-138 3/8"-16 screw x 1"(25,4mm) set for 5 адаптер

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