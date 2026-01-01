KUPO KS-114 1/4"-20 screw x 1"(25,4mm) set for 5 адаптер резьбовой. Длинный резьбовой адаптер 1/4"-20. В комплекте 5 штук.
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Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-138 3/8"-16 screw x 1"(25,4mm) set for 5 адаптер
Длинный резьбовой адаптер с 3/8"-16. В комплекте 5 штук.
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KUPO KS-114 1/4"-20 screw x 1"(25,4mm) set for 5 адаптер резьбовой. Длинный резьбовой адаптер 1/4"-20. В комплекте 5 штук.
KUPO KS-187 3/8"-16 Steel hex scoket cap screw w/30mm threaded lenghth комплект винтов. Винт из стали с резьбой 3/8”-16 стержнем длиной 30 мм. Материал: сталь. Вес: 40 г. Головка: цилиндрическая с цилиндрическим шлицем. Резьба: 3/8”-16, длина 30 мм. Общая длина: 39,4 мм. Комплект из 2 шт.
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar - штифт с хомутом для крепежного кронштейна.
Стальной адаптер разработан для совместимости с крепежной головкой grip head и может использоваться для присоединения осветительных приборов или других аксессуаров.
Адаптер имеет резьбовое отверстие 1/4" с одной стороны и 3/8" с другой. Так же он служит своеобразным якорем, предотвращающим полное прохождение стержня через крепежную головку grip head. Длинна 12,5 см, диаметр 5/8".
Универсальный штифт 5/8" (16мм) с внешней резьбой 3/8' - 16 и 1/4"-20
Гайка 1/4 дюйма Fotokvant FLH-71 для студийного оборудования. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 1/4". Ну, вы же знаете как они теряются...
Kupo KS-017 универсальный адаптер 5/8".
Адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим.
Super Viser - это предельно прочный и универсальный зажим. Инновационный дизайн, характеризующийся наличием желобков, расположенных по всей длине основного болта, препятствует свободному вращению захватов зажима по центральному болту, обеспечивая точность фиксации, поэтому вы легко сможете установить зажим одной рукой.
Встроенный штифт baby pin. Конструкция крепления Super Viser состоит из корпуса из литого алюминия, делающего его прочным и легким по весу. Подвижные захваты разработаны для установки на трубки или планки до 101мм (228мм предлагается для более длинной версии KCP-601).
Вес 610 г
Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.
Fotokvant FLH-20 – металлический адаптер-переходник с двумя блокировочными кольцами. Предназначен для установки различного оборудования (например, вспышек или накамерного света) и аксессуаров на горячий башмак фотокамеры. Крепление 1/4". Высота, см – 2,6. Для крепления к фотокамерам Sony/Minolta потребуется приобрести дополнительный переходник.
Винт 3/8 дюйма Fotokvant FLH-83, длина - 25 мм.
Винт со стандартной резьбой 3/8 дюйма, для крепления оборудования. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части - 25 мм. Общая длина - 35 мм.