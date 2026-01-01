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Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна

Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна

Kupo
Артикул: NVF-9436

Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar - штифт с хомутом для крепежного кронштейна.

Стальной адаптер разработан для совместимости с крепежной головкой grip head и может использоваться для присоединения осветительных приборов или других аксессуаров.

Адаптер имеет резьбовое отверстие 1/4" с одной стороны и 3/8" с другой. Так же он служит своеобразным якорем, предотвращающим полное прохождение стержня через крепежную головку grip head. Длинна 12,5 см, диаметр 5/8".

Описание

Характеристики:

  • Длина 12,7 см
  • Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм) с внутренними резьбами 3/8"-16 (с одной стороны) и 1/4"-20 (с другой стороны)
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес - 160 г

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