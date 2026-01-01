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Kupo KS001 3/8" Snap in Pin крепежный штифт 3/8 дюйма

Kupo KS001 3/8" Snap in Pin крепежный штифт 3/8 дюйма

Kupo
Артикул: NVF-9525

Kupo KS001 3/8" Snap in Pin - крепежный штифт 3/8 дюйма.

Стальной вставной стержень-адаптер для установки в СуперКламп с внешней втулкой 5 мм.

Описание

Характеристики:

  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Крепление - шестигранная шпилька 3/8"
  • Длина 95,3 мм
  • Вес 85 г

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