Kupo KS-009 шестигранный адаптер

Характеристики:
- Материал - сталь
- Длина - 150 мм
- Вес - 100 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Изготовленный из хромированной стали, этот шестигранный удлинитель позволяет соединять два зажима Convi вместе на расстоянии 15 см друг от друга.
Характеристики:
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