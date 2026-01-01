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Kupo KS-009 шестигранный адаптер

Kupo KS-009 шестигранный адаптер

Kupo
Артикул: DAN-8973

Изготовленный из хромированной стали, этот шестигранный удлинитель позволяет соединять два зажима Convi вместе на расстоянии 15 см друг от друга.


Описание

Характеристики:

  • Материал - сталь
  • Длина - 150 мм
  • Вес - 100 г

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