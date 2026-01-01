Kupo KS-009 шестигранный адаптер

Арт. NVF-9530

Kupo KS074 Long Double Stud-5/8" - адаптер Вaby stud длиной 4,9". Имеет с двух сторон диаметр 5/8" 16 мм, для крепления осветительных приборов на зажим Convi clamp или на кронштейн с крепежной головой Grip head.