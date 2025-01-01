images
Kupo
Артикул: MTG-1824

KUPO KS-129 5/8” Stud with 3/8”-16 Male Thread адаптер. 

Штифт baby stud длиной 3.5 дюйма, с одной стороны: 5/8”, с другой стороны: наружная резьба 3/8"-16 (длина 25,4 мм). 

Описание

