KUPO KS-129 5/8” Stud with 3/8”-16 Male Thread адаптер. 

Штифт baby stud длиной 3.5 дюйма, с одной стороны: 5/8”, с другой стороны: наружная резьба 3/8"-16 (длина 25,4 мм).

