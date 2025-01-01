Kupo KS001 3/8" Snap in Pin - крепежный штифт 3/8 дюйма.
Стальной вставной стержень-адаптер для установки в СуперКламп с внешней втулкой 5 мм.
KUPO KS-129 5/8” Stud with 3/8”-16 Male Thread адаптер.
Штифт baby stud длиной 3.5 дюйма, с одной стороны: 5/8”, с другой стороны: наружная резьба 3/8"-16 (длина 25,4 мм).
Kupo KS-6011 6"x11,5" Rectangle cheese aluminium plate площадка - многофункциональная крепежная пластина для крепления разнообразных аксессуаров для киносъемки, оснащена крепежными отверстиями 3/8", находящимися на расстоянии 1" друг от друга.
Изготовленный из хромированной стали, этот шестигранный удлинитель позволяет соединять два зажима Convi вместе на расстоянии 15 см друг от друга.
KUPO KS-077 Baby pin with 1/4"-20 male threaded bolt штифт круглый
Стальной штифт-переходник состоит из стандартного студийного пальца 5/8" длиной 3,5 дюйма и винта с наружной резьбой 1/4"-20 для крепления небольших осветительных приборов, мониторов на головках или зажимах.
