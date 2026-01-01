Fotokvant FLH-82 крепление для стола/потолка 1/4 дюйма мама

Fotokvant FLH-11 – винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма.
Предназначен для всех видов преспособлений с резьбовым отверстием 3/8" на 3/8". Аксессуар незаменим для стробистов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Крепление Fotokvant FLH-82 для стола/потолка 1/4" мама.
Металлическое крепление монтируется на гладкую поверхность (стена, потолок, стол и т.д.), имеет стандартную резьбу 1/4" (мама). Предназначено для установки оборудования со стандартным креплением 1/4" (папа).
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant FLH-11 – винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма.
Предназначен для всех видов преспособлений с резьбовым отверстием 3/8" на 3/8". Аксессуар незаменим для стробистов.
Винт 3/8 дюйма Fotokvant FLH-83, длина - 25 мм.
Винт со стандартной резьбой 3/8 дюйма, для крепления оборудования. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части - 25 мм. Общая длина - 35 мм.
Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.
Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла.
Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.
Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".
Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.
Falcon Eyes SP-4F8M – переходник для установки осветительных голов на штативы с резьбой 1/4", а также может использоваться для других целей.
Гайка – 1/4", винт – 3/8".
Водонепроницаемая клейкая лента Fotokvant Tape-24 Khaki камуфляжного цвета пустыня.
Клейкая лента на основе нетканого натурального латекса. Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления оборудования в студии и на пленэре. Лента прочная, после снятия на поверхности не остается следов. Длина - 4,5 м; ширина - 5 см. Может быть использована повторно. Цвет - пустыня.