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Fotokvant FLH-82 крепление для стола/потолка 1/4 дюйма мама
Fotokvant FLH-82 крепление для стола/потолка 1/4 дюйма мама
Fotokvant FLH-82 крепление для стола/потолка 1/4 дюйма мама

Fotokvant FLH-82 крепление для стола/потолка 1/4 дюйма мама

Fotokvant
Артикул: DAN-7770

Крепление Fotokvant FLH-82 для стола/потолка 1/4" мама.

Металлическое крепление монтируется на гладкую поверхность (стена, потолок, стол и т.д.), имеет стандартную резьбу 1/4" (мама). Предназначено для установки оборудования со стандартным креплением 1/4" (папа).

Описание

Fotokvant FLH-82 крепление для стола/потолка 1/4 дюйма мама

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