Fotokvant FLH-70 винт болт 1/4 дюйма 20х1 дюйм длина 25 мм

Описание

Винт Fotokvant FLH-70 (1/4 дюйма, 25 мм) | Обзор и характеристики

Fotokvant FLH-70 — винт-болт 1/4 дюйма (длина резьбы 25 мм)

Fotokvant FLH-70 — это металлический винт (болт) со стандартной фоторезьбой 1/4 дюйма. Длина резьбовой части составляет 25 мм (примерно 1 дюйм). Данный крепёжный элемент предназначен для соединения различных компонентов студийного, выездного и фотооборудования, а также для самостоятельного изготовления нестандартных креплений и адаптеров.

Винт относится к линейке аксессуаров Fotokvant и рекомендован к использованию с гайкой FLH-71 (также 1/4 дюйма) для создания надёжного фиксированного соединения. Модель ориентирована на фотографов, видеографов и специалистов по монтажу оборудования.

Основные технические характеристики

Тип изделия: винт (болт) с резьбой

Тип резьбы: стандартная фоторезьба 1/4 дюйма (1/4"-20 UNC)

Длина резьбовой части: 25 мм (примерно 1 дюйм)

Полная длина винта: уточняется, но резьба занимает 25 мм, головка — дополнительно несколько миллиметров

Материал: металл (вероятно, сталь с покрытием)

Рекомендуемая комплектация: гайка Fotokvant FLH-71 (1/4 дюйма)

Артикул производителя: DAN-3459

Назначение и сферы применения

Винт FLH-70 решает задачу надёжного механического соединения двух или более элементов оборудования, имеющих ответные резьбовые отверстия 1/4 дюйма, либо для сквозного крепления с гайкой.

Соединение фотоаксессуаров . Позволяет жёстко скрепить два устройства с резьбовыми гнёздами 1/4", например, установить кронштейн на штативную голову или соединить две пластины.

. Позволяет жёстко скрепить два устройства с резьбовыми гнёздами 1/4", например, установить кронштейн на штативную голову или соединить две пластины. Создание переходников и адаптеров своими руками . Используется как основа для самодельных держателей, удлинителей или фиксаторов.

. Используется как основа для самодельных держателей, удлинителей или фиксаторов. Замена потерянных или сломанных винтов . Подходит для многих штативов, моноподов, голов, кронштейнов, держателей фонов и другого оборудования, где применяется резьба 1/4".

. Подходит для многих штативов, моноподов, голов, кронштейнов, держателей фонов и другого оборудования, где применяется резьба 1/4". Крепление оборудования к площадкам и плите . Длина 25 мм позволяет использовать винт для сквозного монтажа через толстые пластины или при установке с гайкой.

. Длина 25 мм позволяет использовать винт для сквозного монтажа через толстые пластины или при установке с гайкой. В паре с гайкой FLH-71 — создание съёмного, но надёжного соединения для студийных конструкций.

Ключевые особенности

Стандартная резьба 1/4 дюйма . Полная совместимость с подавляющим большинством фотоштативов, голов, переходников, держателей и студийных аксессуаров.

. Полная совместимость с подавляющим большинством фотоштативов, голов, переходников, держателей и студийных аксессуаров. Увеличенная длина резьбы (25 мм) . Обеспечивает более глубокое вхождение в отверстие или возможность крепления через толстые материалы с использованием гайки.

. Обеспечивает более глубокое вхождение в отверстие или возможность крепления через толстые материалы с использованием гайки. Металлическая конструкция . Высокая прочность и устойчивость к деформации при затяжке, долговечность.

. Высокая прочность и устойчивость к деформации при затяжке, долговечность. Рекомендованная пара с гайкой FLH-71 . Производитель гарантирует идеальное сочетание резьбы и посадки при использовании с собственной гайкой.

. Производитель гарантирует идеальное сочетание резьбы и посадки при использовании с собственной гайкой. Устойчивость к коррозии (благодаря покрытию).

Совместимость и примеры использования

Винт FLH-70 может применяться с широким кругом оборудования.

Штативные головы, моноподы, штативы с резьбовым креплением 1/4".

Крепёжные пластины (L-образные, быстросъёмные площадки).

Соединительные кронштейны для фото- и видеооборудования.

Студийные держатели фонов, светофильтров, отражателей.

Самодельные конструкции (с использованием металлических пластин и гаек).

В паре с гайкой FLH-71 — для фиксации оборудования на резьбовой шпильке любой длины.

Важные замечания при эксплуатации

Перед использованием убедитесь, что резьба чистая — это облегчит затягивание и предотвратит заклинивание.

Не прилагайте чрезмерных усилий при затяжке винта в пластиковые или алюминиевые детали — можно сорвать резьбу.

При работе с гайкой FLH-71 используйте подходящий шестигранный ключ или отвертку.

Если винт используется в качестве неподвижного штифта, рекомендуется фиксировать его с помощью стопорной гайки или анаэробного фиксатора резьбы (при необходимости).

Храните винт в сухом месте, чтобы избежать коррозии (несмотря на покрытие, длительный контакт с влагой нежелателен).

Итоговое впечатление

Fotokvant FLH-70 — это простой, но крайне востребованный аксессуар для любого фотографа или видеографа, работающего с оборудованием на штативах и стойках. Стандартная резьба 1/4 дюйма и увеличенная длина 25 мм делают его универсальным решением для соединения, замены потерянных винтов или самостоятельного монтажа. Металлическое исполнение гарантирует надёжность, а рекомендованная пара с гайкой FLH-71 позволяет создавать жёсткие фиксированные крепления. Это тот случай, когда маленькая деталь предотвращает множество проблем на съёмочной площадке.