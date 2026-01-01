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Fotokvant FLH-70 винт болт 1/4 дюйма 20х1 дюйм длина 25 мм
Fotokvant FLH-70 винт болт 1/4 дюйма 20х1 дюйм длина 25 мм
Fotokvant FLH-70 винт болт 1/4 дюйма 20х1 дюйм длина 25 мм

Fotokvant FLH-70 винт болт 1/4 дюйма 20х1 дюйм длина 25 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-3459

Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.

Описание

Винт Fotokvant FLH-70 (1/4 дюйма, 25 мм) | Обзор и характеристики

Fotokvant FLH-70 — винт-болт 1/4 дюйма (длина резьбы 25 мм)

Fotokvant FLH-70 — это металлический винт (болт) со стандартной фоторезьбой 1/4 дюйма. Длина резьбовой части составляет 25 мм (примерно 1 дюйм). Данный крепёжный элемент предназначен для соединения различных компонентов студийного, выездного и фотооборудования, а также для самостоятельного изготовления нестандартных креплений и адаптеров.

Винт относится к линейке аксессуаров Fotokvant и рекомендован к использованию с гайкой FLH-71 (также 1/4 дюйма) для создания надёжного фиксированного соединения. Модель ориентирована на фотографов, видеографов и специалистов по монтажу оборудования.

Основные технические характеристики

  • Тип изделия: винт (болт) с резьбой
  • Тип резьбы: стандартная фоторезьба 1/4 дюйма (1/4"-20 UNC)
  • Длина резьбовой части: 25 мм (примерно 1 дюйм)
  • Полная длина винта: уточняется, но резьба занимает 25 мм, головка — дополнительно несколько миллиметров
  • Материал: металл (вероятно, сталь с покрытием)
  • Рекомендуемая комплектация: гайка Fotokvant FLH-71 (1/4 дюйма)
  • Артикул производителя: DAN-3459

Назначение и сферы применения

Винт FLH-70 решает задачу надёжного механического соединения двух или более элементов оборудования, имеющих ответные резьбовые отверстия 1/4 дюйма, либо для сквозного крепления с гайкой.

  • Соединение фотоаксессуаров. Позволяет жёстко скрепить два устройства с резьбовыми гнёздами 1/4", например, установить кронштейн на штативную голову или соединить две пластины.
  • Создание переходников и адаптеров своими руками. Используется как основа для самодельных держателей, удлинителей или фиксаторов.
  • Замена потерянных или сломанных винтов. Подходит для многих штативов, моноподов, голов, кронштейнов, держателей фонов и другого оборудования, где применяется резьба 1/4".
  • Крепление оборудования к площадкам и плите. Длина 25 мм позволяет использовать винт для сквозного монтажа через толстые пластины или при установке с гайкой.
  • В паре с гайкой FLH-71 — создание съёмного, но надёжного соединения для студийных конструкций.

Ключевые особенности

  • Стандартная резьба 1/4 дюйма. Полная совместимость с подавляющим большинством фотоштативов, голов, переходников, держателей и студийных аксессуаров.
  • Увеличенная длина резьбы (25 мм). Обеспечивает более глубокое вхождение в отверстие или возможность крепления через толстые материалы с использованием гайки.
  • Металлическая конструкция. Высокая прочность и устойчивость к деформации при затяжке, долговечность.
  • Рекомендованная пара с гайкой FLH-71. Производитель гарантирует идеальное сочетание резьбы и посадки при использовании с собственной гайкой.
  • Устойчивость к коррозии (благодаря покрытию).

Совместимость и примеры использования

Винт FLH-70 может применяться с широким кругом оборудования.

  • Штативные головы, моноподы, штативы с резьбовым креплением 1/4".
  • Крепёжные пластины (L-образные, быстросъёмные площадки).
  • Соединительные кронштейны для фото- и видеооборудования.
  • Студийные держатели фонов, светофильтров, отражателей.
  • Самодельные конструкции (с использованием металлических пластин и гаек).
  • В паре с гайкой FLH-71 — для фиксации оборудования на резьбовой шпильке любой длины.

Важные замечания при эксплуатации

  • Перед использованием убедитесь, что резьба чистая — это облегчит затягивание и предотвратит заклинивание.
  • Не прилагайте чрезмерных усилий при затяжке винта в пластиковые или алюминиевые детали — можно сорвать резьбу.
  • При работе с гайкой FLH-71 используйте подходящий шестигранный ключ или отвертку.
  • Если винт используется в качестве неподвижного штифта, рекомендуется фиксировать его с помощью стопорной гайки или анаэробного фиксатора резьбы (при необходимости).
  • Храните винт в сухом месте, чтобы избежать коррозии (несмотря на покрытие, длительный контакт с влагой нежелателен).

Итоговое впечатление

Fotokvant FLH-70 — это простой, но крайне востребованный аксессуар для любого фотографа или видеографа, работающего с оборудованием на штативах и стойках. Стандартная резьба 1/4 дюйма и увеличенная длина 25 мм делают его универсальным решением для соединения, замены потерянных винтов или самостоятельного монтажа. Металлическое исполнение гарантирует надёжность, а рекомендованная пара с гайкой FLH-71 позволяет создавать жёсткие фиксированные крепления. Это тот случай, когда маленькая деталь предотвращает множество проблем на съёмочной площадке.

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