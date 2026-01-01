Fotokvant FLH-70 винт болт 1/4 дюйма 20х1 дюйм длина 25 мм

Fotokvant FLH-70 — винт-болт 1/4 дюйма (длина резьбы 25 мм)
Fotokvant FLH-70 — это металлический винт (болт) со стандартной фоторезьбой 1/4 дюйма. Длина резьбовой части составляет 25 мм (примерно 1 дюйм). Данный крепёжный элемент предназначен для соединения различных компонентов студийного, выездного и фотооборудования, а также для самостоятельного изготовления нестандартных креплений и адаптеров.
Винт относится к линейке аксессуаров Fotokvant и рекомендован к использованию с гайкой FLH-71 (также 1/4 дюйма) для создания надёжного фиксированного соединения. Модель ориентирована на фотографов, видеографов и специалистов по монтажу оборудования.
Основные технические характеристики
- Тип изделия: винт (болт) с резьбой
- Тип резьбы: стандартная фоторезьба 1/4 дюйма (1/4"-20 UNC)
- Длина резьбовой части: 25 мм (примерно 1 дюйм)
- Полная длина винта: уточняется, но резьба занимает 25 мм, головка — дополнительно несколько миллиметров
- Материал: металл (вероятно, сталь с покрытием)
- Рекомендуемая комплектация: гайка Fotokvant FLH-71 (1/4 дюйма)
- Артикул производителя: DAN-3459
Назначение и сферы применения
Винт FLH-70 решает задачу надёжного механического соединения двух или более элементов оборудования, имеющих ответные резьбовые отверстия 1/4 дюйма, либо для сквозного крепления с гайкой.
- Соединение фотоаксессуаров. Позволяет жёстко скрепить два устройства с резьбовыми гнёздами 1/4", например, установить кронштейн на штативную голову или соединить две пластины.
- Создание переходников и адаптеров своими руками. Используется как основа для самодельных держателей, удлинителей или фиксаторов.
- Замена потерянных или сломанных винтов. Подходит для многих штативов, моноподов, голов, кронштейнов, держателей фонов и другого оборудования, где применяется резьба 1/4".
- Крепление оборудования к площадкам и плите. Длина 25 мм позволяет использовать винт для сквозного монтажа через толстые пластины или при установке с гайкой.
- В паре с гайкой FLH-71 — создание съёмного, но надёжного соединения для студийных конструкций.
Ключевые особенности
- Стандартная резьба 1/4 дюйма. Полная совместимость с подавляющим большинством фотоштативов, голов, переходников, держателей и студийных аксессуаров.
- Увеличенная длина резьбы (25 мм). Обеспечивает более глубокое вхождение в отверстие или возможность крепления через толстые материалы с использованием гайки.
- Металлическая конструкция. Высокая прочность и устойчивость к деформации при затяжке, долговечность.
- Рекомендованная пара с гайкой FLH-71. Производитель гарантирует идеальное сочетание резьбы и посадки при использовании с собственной гайкой.
- Устойчивость к коррозии (благодаря покрытию).
Совместимость и примеры использования
Винт FLH-70 может применяться с широким кругом оборудования.
- Штативные головы, моноподы, штативы с резьбовым креплением 1/4".
- Крепёжные пластины (L-образные, быстросъёмные площадки).
- Соединительные кронштейны для фото- и видеооборудования.
- Студийные держатели фонов, светофильтров, отражателей.
- Самодельные конструкции (с использованием металлических пластин и гаек).
- В паре с гайкой FLH-71 — для фиксации оборудования на резьбовой шпильке любой длины.
Важные замечания при эксплуатации
- Перед использованием убедитесь, что резьба чистая — это облегчит затягивание и предотвратит заклинивание.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при затяжке винта в пластиковые или алюминиевые детали — можно сорвать резьбу.
- При работе с гайкой FLH-71 используйте подходящий шестигранный ключ или отвертку.
- Если винт используется в качестве неподвижного штифта, рекомендуется фиксировать его с помощью стопорной гайки или анаэробного фиксатора резьбы (при необходимости).
- Храните винт в сухом месте, чтобы избежать коррозии (несмотря на покрытие, длительный контакт с влагой нежелателен).
Итоговое впечатление
Fotokvant FLH-70 — это простой, но крайне востребованный аксессуар для любого фотографа или видеографа, работающего с оборудованием на штативах и стойках. Стандартная резьба 1/4 дюйма и увеличенная длина 25 мм делают его универсальным решением для соединения, замены потерянных винтов или самостоятельного монтажа. Металлическое исполнение гарантирует надёжность, а рекомендованная пара с гайкой FLH-71 позволяет создавать жёсткие фиксированные крепления. Это тот случай, когда маленькая деталь предотвращает множество проблем на съёмочной площадке.