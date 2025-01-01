Falcon Eyes SP-4F8M переходник

Арт. DAN-8030

Шпатель с жестким лезвием и встроенной шпилькой размером 5/8 дюйма для надежного подвешивания небольшого осветительного прибора или любого другого оборудования. Тонкое металлическое лезвие предназначено для того, чтобы его можно было вставить в зазор между дверью и ее рамой, разместить под стопкой книг или между двумя книгами на полке или даже прикрепить к ступеньке лестницы. Дополнительные четыре точки для шурупов и гвоздей предназначены для крепления на деревянном изделии или земле. Вес - 141 г