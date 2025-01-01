images
Falcon Eyes SP-4F8M переходник

Falcon Eyes SP-4F8M переходник

Falcon Eyes
Артикул: VBR-390

Falcon Eyes SP-4F8M – переходник для установки осветительных голов на штативы с резьбой 1/4", а также может использоваться для других целей.

Гайка – 1/4", винт – 3/8".

Falcon Eyes SP-4F8M переходник

Falcon Eyes SP-4F8F переходник для студийных осветителей 16 мм с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма
Falcon Eyes SP-4F8F переходник для студийных осветителей 16 мм с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма
Falcon Eyes SP-4F8F – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8". Длина адаптера 46 мм.

Kupo KS014R адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Kupo KS014R адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Kupo KS014R адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Адаптер переходник Kupo KS014R с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.

Прочный латунный круглый штифт оснащенный внешней резьбой 3/8” и 1/4'' для установки аксесуаров имеющих соответствующее крепление.

Kupo KS070 Double Female Adapter 16mm to 17mm адаптер-переходник
Kupo KS070 Double Female Adapter 16mm to 17mm адаптер-переходник
Kupo KS070 Double Female Adapter 16mm to 17mm - адаптер-переходник с 16 на 17 мм, с внутренней резьбой.

Переходник изготовлен из алюминия. Применяется для конвертации наружной резьбы 5/8" (16 мм) наверху стойки для осветительного оборудования, во внутреннюю резьбу 17 мм.

Kupo KS-049R Scraper крепление
Kupo KS-049R Scraper крепление
Шпатель с жестким лезвием и встроенной шпилькой размером 5/8 дюйма для надежного подвешивания небольшого осветительного прибора или любого другого оборудования. Тонкое металлическое лезвие предназначено для того, чтобы его можно было вставить в зазор между дверью и ее рамой, разместить под стопкой книг или между двумя книгами на полке или даже прикрепить к ступеньке лестницы. Дополнительные четыре точки для шурупов и гвоздей предназначены для крепления на деревянном изделии или земле. Вес - 141 г

Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4&quot;-3/8&quot; черный
Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4&quot;-3/8&quot; черный
Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4&quot;-3/8&quot; черный
Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8" черный
Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8".

TVTOK КиноЖидкость жидкость для чистки оптики 30 мл с распылителем
TVTOK КиноЖидкость жидкость для чистки оптики 30 мл с распылителем
TVTOK КиноЖидкость жидкость для чистки оптики 30 мл с распылителем
TVTOK КиноЖидкость жидкость для чистки оптики 30 мл с распылителем
Чистящая жидкость для оптики 30 мл.

