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-13 %
Fotokvant FLH-75-BR переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма латунный
Fotokvant FLH-75-BR переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма латунный
Fotokvant FLH-75-BR переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма латунный
Fotokvant FLH-75-BR переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма латунный

Fotokvant FLH-75-BR переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма латунный

Fotokvant
Артикул: DAN-8606

Переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма. Переходник с резьбы 5/8" (мама) на 1/4" (папа) для установки студийного оборудования. Изготовлен из латуни. Высота - 35 мм. Резьба 5/8 дюйма чаще всего применяется для микрофонов, а 1/4 дюйма - стандартная фото-резьба.

Описание

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