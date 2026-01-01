Fotokvant FLH-75-BR переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма латунный

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Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8".
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма. Переходник с резьбы 5/8" (мама) на 1/4" (папа) для установки студийного оборудования. Изготовлен из латуни. Высота - 35 мм. Резьба 5/8 дюйма чаще всего применяется для микрофонов, а 1/4 дюйма - стандартная фото-резьба.
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Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8".
Fotokvant CAP-67-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 67 mm.
Комплект адаптеров Fotokvant FLH-KIT-02L 1/4-3/8-5/8".
Комплект для установки студийных аксессуаров служит для перехода с резьбы папа и мама, 1/4 и 3/8 дюйма на стандартный адаптер для студийного оборудования 5/8 дюйма (16 мм). Материал - латунь.
Адаптер baby stud длиной 3.5 дюйма, с одной стороны: 5/8”, с другой стороны: внутренняя резьба 1/4”- 20”, для установки штифта на штатив или любое крепление с резьбой 1/4”- 20”.
Aurora LP 1022 S/G - ткань для отражателя паук 100х220 см, цвет - серебро-золото.
Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – золотую и серебряную. Используется для получения различных световых эффектов. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения, без изменения цветовой температуры. Золотая поверхность, как и серебристая, обеспечивает отражение, но с добавлением теплого золотистого оттенка. В основном используется в портретном освещении.
Устанавливается на студийные стойку. Размер – 100х220 см.
Внимание! В комплекте только ткань для отражателя.
Grifon TTL X1 C Kit - радиосинхронизатор для Canon (комплект приемник и передатчик). Радиосинхронизатор с функцией TTL используется как передатчик и приемник для студийных и накамерных вспышек. Обладает функцией многоканального поджига, стабильным сигналом и чувствительным откликом. Совместим с системой синхронизации Godox. Синхронизатор надежен в работе как с подкючением через горячий башмак камеры, так и с подключением через PC-синхроразъем.
Fotokvant FLH-90-IR – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма. Длина – 48 мм. Изготовлен из стали.