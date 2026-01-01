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Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный
Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный
Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный

Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный

Fotokvant
Артикул: DAN-8598

Латунный переходник Fotokvant FLH-01-BRуниверсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.

Описание

Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный

Латунный переходник Fotokvant FLH-01-BR: надежное соединение для вашего оборудования

Fotokvant FLH-01-BR — это незаменимый аксессуар для фотографов и видеографов, который решает классическую проблему несовместимости резьб на штативах, моноподах, кронштейнах и другой студийной технике.

Зачем нужен этот адаптер?

В мире фото- и видеооборудования существуют два стандарта крепления: 1/4 дюйма (обычно используется для крепления фотоаппаратов, экшн-камер, небольших мониторов) и 3/8 дюйма (стандарт для профессиональных штативов, студийных штанг, кранов и тяжелых головок). Адаптер FLH-01-BR позволяет легко соединять устройства с разными типами резьбы.

Ключевое преимущество латунной версии (FLH-01-BR):

В отличие от алюминиевого собрата (FLH-01-AL), данный адаптер изготовлен из латуни. Это обеспечивает:

  • Высокую износостойкость: Латунная резьба намного дольше не изнашивается, что критически важно при частой смене оборудования.
  • Устойчивость к коррозии: Латунь не ржавеет, адаптер прослужит многие годы даже при работе во влажных условиях.
  • Надежную фиксацию: Латунь менее подвержена микродеформациям, чем мягкий алюминий, обеспечивая более жесткое и надежное соединение.

Технические характеристики:

  • Тип: многофункциональный переходник
  • Материал: латунь
  • Производитель: Fotokvant
  • Артикул: DAN-8598

Этот небольшой и дешевый, но крайне полезный аксессуар должен быть в сумке каждого уважающего себя фотографа или видеографа, работающего со студийным светом, стойками и штативами. Добавьте его в корзину, и вы больше никогда не столкнетесь с проблемой несовместимости резьб в самый ответственный момент!

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