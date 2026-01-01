Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный
Латунный переходник Fotokvant FLH-01-BR: надежное соединение для вашего оборудования
Fotokvant FLH-01-BR — это незаменимый аксессуар для фотографов и видеографов, который решает классическую проблему несовместимости резьб на штативах, моноподах, кронштейнах и другой студийной технике.
Зачем нужен этот адаптер?
В мире фото- и видеооборудования существуют два стандарта крепления: 1/4 дюйма (обычно используется для крепления фотоаппаратов, экшн-камер, небольших мониторов) и 3/8 дюйма (стандарт для профессиональных штативов, студийных штанг, кранов и тяжелых головок). Адаптер FLH-01-BR позволяет легко соединять устройства с разными типами резьбы.
Ключевое преимущество латунной версии (FLH-01-BR):
В отличие от алюминиевого собрата (FLH-01-AL), данный адаптер изготовлен из латуни. Это обеспечивает:
- Высокую износостойкость: Латунная резьба намного дольше не изнашивается, что критически важно при частой смене оборудования.
- Устойчивость к коррозии: Латунь не ржавеет, адаптер прослужит многие годы даже при работе во влажных условиях.
- Надежную фиксацию: Латунь менее подвержена микродеформациям, чем мягкий алюминий, обеспечивая более жесткое и надежное соединение.
Технические характеристики:
- Тип: многофункциональный переходник
- Материал: латунь
- Производитель: Fotokvant
- Артикул: DAN-8598
Этот небольшой и дешевый, но крайне полезный аксессуар должен быть в сумке каждого уважающего себя фотографа или видеографа, работающего со студийным светом, стойками и штативами. Добавьте его в корзину, и вы больше никогда не столкнетесь с проблемой несовместимости резьб в самый ответственный момент!