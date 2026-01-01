Fotokvant FLH-75-ALB переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма алюминиевый черный

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Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма Fotokvant FLH-75.
Переходник с резьбы 5/8" (мама) на 1/4" (папа) для установки студийного оборудования. Изготовлен из алюминия. Высота - 35 мм.
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Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.
Металлический адаптер Fotokvant RFLH-28 с горячего башмака на 1/4 дюйма.
Адаптер предназначен для установки студийного оборудования со стандартным креплением 1/4" на оборудование с посадочным местом горячий башмак. Приспособление позволяет производить наклон оборудования вперед и назад на угол 180 градусов и вращать его вокруг своей оси на 360 градусов.
Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.
Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла.
Fotokvant RCL-S9 – портативный пластиковый зажим с шаровой головой, с помощью которого можно укрепить оборудование за край стола, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Изготовлен из АВС-пластика, винт – металлический.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.
Fujimi FCRH52 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм.
Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.