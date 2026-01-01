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Fotokvant FLH-75-ALB переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма алюминиевый черный
Fotokvant FLH-75-ALB переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма алюминиевый черный
Fotokvant FLH-75-ALB переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма алюминиевый черный

Fotokvant FLH-75-ALB переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма алюминиевый черный

Fotokvant
Артикул: DAN-3891

Переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма Fotokvant FLH-75.

Переходник с резьбы 5/8" (мама) на 1/4" (папа) для установки студийного оборудования. Изготовлен из алюминия. Высота - 35 мм.

Описание

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