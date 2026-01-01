Fujimi FLBH-S шаровая голова для штатива

Fujimi FLBH-S – компактная шаровая голова для штатива
Fujimi FLBH-S (артикул NVF-8151) – это компактная и лёгкая шаровая голова для штатива, предназначенная для установки камер, экшн-камер, компактных фотоаппаратов и другого оборудования весом до 1.5 кг. Голова изготовлена из анодированного алюминия, что обеспечивает прочность и долговечность при минимальном весе (всего 75 г).
Прецизионная обработка стального шара гарантирует плавность и мягкость хода, позволяя точно позиционировать камеру под любым углом. Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика обеспечивает удобный захват и надёжную фиксацию. Голова поворачивается на 360 градусов, что даёт полную свободу в выборе композиции.
Назначение и применение
- Установка камер на штатив: для фото- и видеокамер весом до 1.5 кг.
- Работа с лёгким оборудованием: экшн-камеры, компактные фотоаппараты, веб-камеры.
- Съёмка под любым углом: вращение 360° и плавный ход позволяют точно настроить кадр.
- Путешествия и выездные съёмки: лёгкая и компактная голова удобна для транспортировки.
Ключевые особенности
- Максимальная нагрузка – 1.5 кг: подходит для лёгких камер и оборудования.
- Вращение на 360°: полная свобода позиционирования камеры.
- Прецизионная обработка стального шара: плавный и мягкий ход.
- Анодированный алюминиевый корпус: прочный, лёгкий и устойчивый к коррозии.
- Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика: удобный захват и надёжная фиксация.
- Лёгкий вес – 75 г: идеально для путешествий и выездных съёмок.
Технические характеристики
- Тип: шаровая голова для штатива
- Бренд: Fujimi
- Модель: FLBH-S
- Максимальная нагрузка: 1.5 кг
- Угол поворота: 360°
- Диаметр площадки: 2.5 см
- Высота: 55 мм
- Вес: 75 г
- Материал корпуса: анодированный алюминий
- Рукоятка: ударопрочный пластик
- Крепление к штативу: 1/4"
Как использовать шаровую голову
- Установка на штатив: закрепите голову на штативе через резьбовое соединение 1/4".
- Крепление камеры: зафиксируйте камеру на площадке головы.
- Позиционирование: ослабьте фиксацию, настройте нужный угол, затем затяните рукоятку для надёжной фиксации.
- Съёмка: используйте вращение 360° для выбора идеальной композиции.
Преимущества использования
- Лёгкость и компактность: вес 75 г – идеально для путешествий.
- Плавный ход: точное позиционирование камеры благодаря прецизионной обработке шара.
- Надёжность: алюминиевый корпус и стальной шар обеспечивают долговечность.
- Универсальность: подходит для большинства лёгких камер и оборудования.
Совместимость с оборудованием
- Камеры: компактные и беззеркальные камеры, экшн-камеры, веб-камеры.
- Штативы: любые штативы и моноподы с креплением 1/4".
- Аксессуары: совместима с большинством стандартных штативных площадок.
- Ближайшие аналоги: Fotokvant HB-02 BLACK, Falcon Eyes MPH-2 ,
Уход и хранение
- Храните голову в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- Периодически очищайте шар от пыли и грязи.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 1.5 кг.