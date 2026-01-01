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Fujimi FLBH-S шаровая голова для штатива
Fujimi FLBH-S шаровая голова для штатива

Fujimi FLBH-S шаровая голова для штатива

Fujimi
Артикул: NVF-8151

Fujimi FLBH-S – шаровая штативная голова высочайшего качества, выполненна в анодированном алюминии. Эргономичная рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика. Прецизионная обработка стального шара, гарантирует плавность и мягкость хода. Предназначена для установки камер весом до 1,5 килограмм.

Описание

Fujimi FLBH-S – компактная шаровая голова для штатива

Fujimi FLBH-S (артикул NVF-8151) – это компактная и лёгкая шаровая голова для штатива, предназначенная для установки камер, экшн-камер, компактных фотоаппаратов и другого оборудования весом до 1.5 кг. Голова изготовлена из анодированного алюминия, что обеспечивает прочность и долговечность при минимальном весе (всего 75 г).

Прецизионная обработка стального шара гарантирует плавность и мягкость хода, позволяя точно позиционировать камеру под любым углом. Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика обеспечивает удобный захват и надёжную фиксацию. Голова поворачивается на 360 градусов, что даёт полную свободу в выборе композиции.

Назначение и применение

  • Установка камер на штатив: для фото- и видеокамер весом до 1.5 кг.
  • Работа с лёгким оборудованием: экшн-камеры, компактные фотоаппараты, веб-камеры.
  • Съёмка под любым углом: вращение 360° и плавный ход позволяют точно настроить кадр.
  • Путешествия и выездные съёмки: лёгкая и компактная голова удобна для транспортировки.

Ключевые особенности

  • Максимальная нагрузка – 1.5 кг: подходит для лёгких камер и оборудования.
  • Вращение на 360°: полная свобода позиционирования камеры.
  • Прецизионная обработка стального шара: плавный и мягкий ход.
  • Анодированный алюминиевый корпус: прочный, лёгкий и устойчивый к коррозии.
  • Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика: удобный захват и надёжная фиксация.
  • Лёгкий вес – 75 г: идеально для путешествий и выездных съёмок.

Технические характеристики

  • Тип: шаровая голова для штатива
  • Бренд: Fujimi
  • Модель: FLBH-S
  • Максимальная нагрузка: 1.5 кг
  • Угол поворота: 360°
  • Диаметр площадки: 2.5 см
  • Высота: 55 мм
  • Вес: 75 г
  • Материал корпуса: анодированный алюминий
  • Рукоятка: ударопрочный пластик
  • Крепление к штативу: 1/4"

Как использовать шаровую голову

  1. Установка на штатив: закрепите голову на штативе через резьбовое соединение 1/4".
  2. Крепление камеры: зафиксируйте камеру на площадке головы.
  3. Позиционирование: ослабьте фиксацию, настройте нужный угол, затем затяните рукоятку для надёжной фиксации.
  4. Съёмка: используйте вращение 360° для выбора идеальной композиции.

Преимущества использования

  • Лёгкость и компактность: вес 75 г – идеально для путешествий.
  • Плавный ход: точное позиционирование камеры благодаря прецизионной обработке шара.
  • Надёжность: алюминиевый корпус и стальной шар обеспечивают долговечность.
  • Универсальность: подходит для большинства лёгких камер и оборудования.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение

  • Храните голову в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • Периодически очищайте шар от пыли и грязи.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 1.5 кг.

Комплектация

В стандартную поставку входит шаровая голова Fujimi FLBH-S.

Штатив и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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