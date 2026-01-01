Fujimi FLBH-S шаровая голова для штатива

Описание

Fujimi FLBH-S – компактная шаровая голова для штатива

Fujimi FLBH-S (артикул NVF-8151) – это компактная и лёгкая шаровая голова для штатива, предназначенная для установки камер, экшн-камер, компактных фотоаппаратов и другого оборудования весом до 1.5 кг. Голова изготовлена из анодированного алюминия, что обеспечивает прочность и долговечность при минимальном весе (всего 75 г).

Прецизионная обработка стального шара гарантирует плавность и мягкость хода, позволяя точно позиционировать камеру под любым углом. Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика обеспечивает удобный захват и надёжную фиксацию. Голова поворачивается на 360 градусов, что даёт полную свободу в выборе композиции.

Назначение и применение

Установка камер на штатив: для фото- и видеокамер весом до 1.5 кг.

для фото- и видеокамер весом до 1.5 кг. Работа с лёгким оборудованием: экшн-камеры, компактные фотоаппараты, веб-камеры.

экшн-камеры, компактные фотоаппараты, веб-камеры. Съёмка под любым углом: вращение 360° и плавный ход позволяют точно настроить кадр.

вращение 360° и плавный ход позволяют точно настроить кадр. Путешествия и выездные съёмки: лёгкая и компактная голова удобна для транспортировки.

Ключевые особенности

Максимальная нагрузка – 1.5 кг: подходит для лёгких камер и оборудования.

подходит для лёгких камер и оборудования. Вращение на 360°: полная свобода позиционирования камеры.

полная свобода позиционирования камеры. Прецизионная обработка стального шара: плавный и мягкий ход.

плавный и мягкий ход. Анодированный алюминиевый корпус: прочный, лёгкий и устойчивый к коррозии.

прочный, лёгкий и устойчивый к коррозии. Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика: удобный захват и надёжная фиксация.

удобный захват и надёжная фиксация. Лёгкий вес – 75 г: идеально для путешествий и выездных съёмок.

Технические характеристики

Тип: шаровая голова для штатива

шаровая голова для штатива Бренд: Fujimi

Fujimi Модель: FLBH-S

FLBH-S Максимальная нагрузка: 1.5 кг

1.5 кг Угол поворота: 360°

360° Диаметр площадки: 2.5 см

2.5 см Высота: 55 мм

55 мм Вес: 75 г

75 г Материал корпуса: анодированный алюминий

анодированный алюминий Рукоятка: ударопрочный пластик

ударопрочный пластик Крепление к штативу: 1/4"

Как использовать шаровую голову

Установка на штатив: закрепите голову на штативе через резьбовое соединение 1/4". Крепление камеры: зафиксируйте камеру на площадке головы. Позиционирование: ослабьте фиксацию, настройте нужный угол, затем затяните рукоятку для надёжной фиксации. Съёмка: используйте вращение 360° для выбора идеальной композиции.

Преимущества использования

Лёгкость и компактность: вес 75 г – идеально для путешествий.

вес 75 г – идеально для путешествий. Плавный ход: точное позиционирование камеры благодаря прецизионной обработке шара.

точное позиционирование камеры благодаря прецизионной обработке шара. Надёжность: алюминиевый корпус и стальной шар обеспечивают долговечность.

алюминиевый корпус и стальной шар обеспечивают долговечность. Универсальность: подходит для большинства лёгких камер и оборудования.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение