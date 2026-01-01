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QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива
QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива
QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива
QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива
QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива
QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива
QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива
QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива
QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива
QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива
QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива
QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива

QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива

QZSD
Артикул: MTG-0881

QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива.

Алюминиевая штанга для установки оборудования в горизонтальной плоскости с цанговыми зажимами. Длина - 46 -104 см. Крепежный винт - 3/8". Максимальная нагрузка - 7 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.9 кг.

Описание

Штанга позволяет устанавливать оборудование в горизонтальной плоскости на штативах и других устройствах на винты с резьбой 3/8". С одного конца она имеет крепежный винт 3/8", а с другой рым-болт с резьбой 3/8" для подвеса мешка-противовеса. Крепежный винт 3/8" и рым-болт можно менять местами или заменить рым-болт аналогичным винтом.

В центральной части штанга оборудована поворотным механизмом с возможностью наклона на 90 градусов в две стороны и устройством панорамирования в горизонтальной плоскости со шкалой.

Характеристики:

  • максимальная длина - 104 см
  • минимальная длина - 46 см
  • диаметр - 28 мм
  • материал - алюминий
  • крепежная резьба - 3/8"
  • максимальная нагрузка - 7 кг
  • вес - 0,9 кг

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