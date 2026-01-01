QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива.

Описание

Штанга позволяет устанавливать оборудование в горизонтальной плоскости на штативах и других устройствах на винты с резьбой 3/8". С одного конца она имеет крепежный винт 3/8", а с другой рым-болт с резьбой 3/8" для подвеса мешка-противовеса. Крепежный винт 3/8" и рым-болт можно менять местами или заменить рым-болт аналогичным винтом.



В центральной части штанга оборудована поворотным механизмом с возможностью наклона на 90 градусов в две стороны и устройством панорамирования в горизонтальной плоскости со шкалой.

Характеристики: