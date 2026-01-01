Fotokvant FLH-90-IR железный адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма

Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-90-IR – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма. Длина – 48 мм. Изготовлен из стали.
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Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8".
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из нержавейки. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q61 для штатива.
Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг.
Комплект Fotokvant FLH-KIT-03 винт и гайка 1/4 дюйма.
Комплект крепежа, состоящий из винта и гайки со стандартной резьбой 1/4 дюйма. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части винта - 25 мм. Общая длина винта - 30 мм.
Держатель подъемника фона Falcon Eyes CBH-3, с зажимом на трубу (стойку, стойку-распорку и прочее).
Крепится на стойки или распорки диаметром до 35 мм. Каждый держатель представляет из себя стальную пластину с пазом для установки подъемника фона. Резиновые вставки на зажимах противодействуют проскальзыванию и повреждению стоек. В одном комплекте 2 держателя.
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.