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-10 %
Fotokvant FLH-90-IR железный адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-90-IR железный адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-90-IR железный адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-90-IR железный адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма

Fotokvant FLH-90-IR железный адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма

Fotokvant
Артикул: DAN-8607

Fotokvant FLH-90-IR – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма. Длина – 48 мм. Изготовлен из стали.


Описание

Fotokvant FLH-90-IR железный адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма

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