Phottix (50610) ET-60 бленда для телеобъектива Canon

Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.
Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бленда Phottix (50610) ET-60 для объектива.
Бленда для объективов Canon EF 75-300 мм III, Canon EF 90-300 мм, Canon EF 55-250 мм IS. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
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Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.
Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.
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