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Phottix (50610) ET-60 бленда для телеобъектива Canon

Phottix (50610) ET-60 бленда для телеобъектива Canon

Phottix
Артикул: DAN-3617

Бленда Phottix (50610) ET-60 для объектива.

Бленда для объективов Canon EF 75-300 мм III, Canon EF 90-300 мм, Canon EF 55-250 мм IS. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Phottix (50610) ET-60 бленда для телеобъектива Canon

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