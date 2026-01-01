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Fujimi FBEW-63C бленда для Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM Lens

Fujimi FBEW-63C бленда для Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM Lens

Fujimi
Артикул: DAN-1316

Fujimi FBEW-63C - бленда для Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM Lens.

Бленда совместима с Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Fujimi FBEW-63C бленда для Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM Lens

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