Fujimi FBEW-63C бленда для Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM Lens

Быстросъемная площадка Fotokvant P-318.
Быстросъемная площадка служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видеокамер. Она дает возможность оперативно сменить оборудование на штативе. Изготовлена из пластика. Размер - 43x43x10 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBEW-63C - бленда для Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM Lens.
Бленда совместима с Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
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Быстросъемная площадка Fotokvant P-318.
Быстросъемная площадка служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видеокамер. Она дает возможность оперативно сменить оборудование на штативе. Изготовлена из пластика. Размер - 43x43x10 мм.
Fotokvant NVF-6358 – специальная пряжка, предназначена для быстрого крепления фото- или видеокамеры на напоясный ремень.
Предназначена для цифровых зеркальных камер, видеокамер и компактных фотоаппаратов. Устанавливается на поясном ремне. Обеспечивает надежное крепление за счет кнопки блокировки замка, которая срабатывает каждый раз, когда вы крепите камеру к ремню. Пряжка изготовлена из ABS-пастика, максимальная нагрузка – 10 кг. Вес - 50 г.
Жидкость Sintez Disco DF PREMIUM для генераторов дыма, плотная.
Жидкость для генераторов дыма, создает эффект дыма высокой плотности. Поставляется в канистре объемом 5 литров.
Fotokvant CLE-01 – резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Размер, см – 9,5х4.
GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.