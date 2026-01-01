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Sintez Disco DF PREMIUM жидкость для генераторов дыма плотная
Sintez Disco DF PREMIUM жидкость для генераторов дыма плотная

Sintez Disco DF PREMIUM жидкость для генераторов дыма плотная

Sintez
Артикул: DAN-5850

Жидкость Sintez Disco DF PREMIUM для генераторов дыма, плотная.

Жидкость для генераторов дыма, создает эффект дыма высокой плотности. Поставляется в канистре объемом 5 литров.

Описание

Высококачественная мелкодисперсная жидкость на водной основе. Предназначена для создания дыма высокой плотности в клубах, театральных представлениях и шоу программах. 

Жидкость прошла испытания санитарно-эпидемиологической экспертизы, результаты которой гарантируют высокое качество продукции и подтверждаются сертификатом соответствия санитарным нормам.

Жидкость не имеет запаха, не содержит глицерина, не забивает генераторы дыма и защищает от отложений внутри нагревательного элемента. После использования не оставляет следов на мебели и прочих поверхностях. Подходит для всех марок генераторов дыма нагревательного типа.

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