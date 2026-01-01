E-IMAGE EIHPFF Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект

Электронный стабилизатор, монопод-стедикам E-IMAGE Horison One - это легкий и портативный трехосный стабилизатор для цифровых камер. Максимальная полезная нагрузка до 3,2 кг. Вес - 1,55 кг.
Прибор позволяет производить вращение на 360 градусов. Так же имеется режимы селфи, видео, съемки с интервалом и спортивный.
Электронный механизм фокусировки разработан для стабилизаторов E-IMAGE HORIZON One и HORIZON Pro. Он позволяет управлять фокусировкой объектива по беспроводной сети. Шестерня фокусировки и входящее в комплект зубчатое кольцо соответствуют промышленному стандарту 0,8 MOD и совместима с большинством объективов.
Характеристики F Focus:
- рабочая частота - 2,4 G
- максимальная дистанция - 100 м
- вес двигателя - 200 г
- размер двигателя - 90х30х105 мм
- максимальный крутящий момент - 0,18 Nm
- рабочий шум - <25 dB
- вес контролера - 80 г
- размер контролера - 35х30х45 мм