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E-IMAGE EIHPFF Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
E-IMAGE EIHPFF Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект

E-IMAGE EIHPFF Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект

E-IMAGE
Артикул: DAN-5819

E-IMAGE Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам черный комплект.

Комплект, состоящий из стедикама E-IMAGE Horison Pro и электронного механизма фокусировки фотокамеры E-IMAGE F Focus. Комплект является готовым решением для операторов, видеоблогеров и путешественников. Благодаря этому комплекту пользователь всегда получит стабилизированное видео с превосходной резкостью.

Описание

Электронный стабилизатор, монопод-стедикам E-IMAGE Horison One - это легкий и портативный трехосный стабилизатор для цифровых камер. Максимальная полезная нагрузка до 3,2 кг. Вес - 1,55 кг.

Прибор позволяет производить вращение на 360 градусов. Так же имеется режимы селфи, видео, съемки с интервалом и спортивный.

Электронный механизм фокусировки разработан для стабилизаторов E-IMAGE HORIZON One и HORIZON Pro. Он позволяет управлять фокусировкой объектива по беспроводной сети. Шестерня фокусировки и входящее в комплект зубчатое кольцо соответствуют промышленному стандарту 0,8 MOD и совместима с большинством объективов.

Характеристики F Focus:

  • рабочая частота - 2,4 G
  • максимальная дистанция - 100 м
  • вес двигателя - 200 г
  • размер двигателя - 90х30х105 мм
  • максимальный крутящий момент - 0,18 Nm
  • рабочий шум - <25 dB
  • вес контролера - 80 г
  • размер контролера - 35х30х45 мм

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