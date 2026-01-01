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ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл

ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл

Rosco
Артикул: MTG-0709

ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл.

Жидкость ROSCO Lens Cleaner для чистки оптики представляет собой специально разработанную формулу не содержащую аммиака, глицерина, прочих маслянистых и мылящихся добавок, используется для чистки стеклянных и зеркальных линз, дихроичных фильтров и множество других оптических компонентов техники. Данная жидкость легко справляется как с грязью и пылью так и с отпечатками пальцев которые зачастую остаются на линзах на фото и видео оборудовании. Помимо эффективности не оставляет следов и разводов на очищаемой поверхности и быстро сохнет.

Описание

ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл

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