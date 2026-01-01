Сумка Tenba Tripack T7010 для стоек.
Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 70 дюймов. Внешние размеры - 25x25x178 см. Внутренние размеры - 24,5x24,5x177,5 см. Вес - 1,36 кг. Цвет - черный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл.
Жидкость ROSCO Lens Cleaner для чистки оптики представляет собой специально разработанную формулу не содержащую аммиака, глицерина, прочих маслянистых и мылящихся добавок, используется для чистки стеклянных и зеркальных линз, дихроичных фильтров и множество других оптических компонентов техники. Данная жидкость легко справляется как с грязью и пылью так и с отпечатками пальцев которые зачастую остаются на линзах на фото и видео оборудовании. Помимо эффективности не оставляет следов и разводов на очищаемой поверхности и быстро сохнет.
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Сумка Tenba Tripack T7010 для стоек.
Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 70 дюймов. Внешние размеры - 25x25x178 см. Внутренние размеры - 24,5x24,5x177,5 см. Вес - 1,36 кг. Цвет - черный.
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива. Комплект состоит из груши, карандаша чистящего, салфетки из микрофибры, 10 влажных салфеток в индивидуальной герметичной упаковке и жидкости для чистки оптики.
Fotokvant CLE-01 – резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Размер, см – 9,5х4.
Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Benro Master Harden Series Center-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм.
Градиентный фильтр нейтральной плотности с затемнением в центре. Применяется для затемнения неба, особенно вдоль горизонта во время восхода или захода солнца, обеспечивая при этом нормальную, незатронутую экспозицию в других областях изображения.
Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.
Benro DL06 тележка Dolly для штатива.
Штативная тележка Benro DL06, совместимая с фото- и видеоштативами Benro, позволяет легко перемещать штатив по ровной поверхности быстро перемещая камеру. Имеет три колеса с блокировочными замками, которые предотвращают перемещение тележки. При использовании тележка имеет габаритные размеры 85см, в сложенном 54 см в длину для компактной транспортировки и имеет встроенную ручку для переноски. Допустимая нагрузка 23 кг. Вес - 2,4 кг.
Смазка проникающая для кино-, тв-, и видеооборудования.
Fotokvant двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х50м.