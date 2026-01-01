KUPO GT-515W Gaffa Tape White 48mm*13,72m скотч белый

Характеристики:
- Ширина 48 мм
- Длина 13,72 м
- Цвет белый
- Материал основы натуральная резина
- Клеящий слой синтетические смолы
- Предел прочности при растяжении: 12,5 кгС / 25 мм кв.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Профессиональный тейп белого цвета из натуральной резины и синтетической смолы для кино-, фотосъемок и сцен. Высокие показатели прочности на разрыв. Бесследно удаляется. Термостойкость до 80°С. Ширина ленты 48 мм, длина 13,72 м.
Характеристики:
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