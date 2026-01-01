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Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива

Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива

Selens
Артикул: MTG-3230

Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива. Комплект состоит из груши, карандаша чистящего, салфетки из микрофибры, 10 влажных салфеток в индивидуальной герметичной упаковке и жидкости для чистки оптики.

Описание

Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit – комплект для чистки камеры и объектива

Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit (артикул MTG-1807) – это универсальный набор для бережной очистки оптических поверхностей фото- и видеооборудования. В комплект входят все необходимые инструменты для удаления пыли, отпечатков пальцев и других загрязнений с объективов, фильтров, экранов и других чувствительных поверхностей.

Набор включает карандаш-ручку для чистки линз (Lens Pen) с мягким чистящим наконечником и выдвижной щёточкой, а также салфетки и очищающую жидкость для комплексного ухода за оптикой. Все инструменты упакованы в компактный чехол, что делает набор удобным для использования в студии, на выезде и в путешествиях.

Назначение и применение

  • Чистка объективов: безопасное удаление пыли и отпечатков пальцев.
  • Уход за фильтрами: очистка светофильтров без царапин.
  • Очистка экранов: для дисплеев камер, смартфонов и ноутбуков.
  • Комплексный уход: всё необходимое для поддержания оптики в чистоте.

Ключевые особенности

  • Карандаш-ручка Lens Pen: мягкий наконечник и выдвижная щёточка для бережной чистки.
  • Очищающая жидкость: эффективно удаляет загрязнения, не оставляя разводов.
  • Салфетки из микрофибры: для финишной полировки без ворсинок.
  • Компактный чехол: удобное хранение и транспортировка.
  • Универсальность: подходит для объективов, фильтров, экранов.
  • Безопасность: не повреждает просветляющие покрытия линз.

Как использовать набор

  1. Удаление пыли: используйте выдвижную щёточку Lens Pen для смахивания пыли с поверхности.
  2. Чистка от отпечатков: проведите мягким наконечником Lens Pen по загрязнённой поверхности круговыми движениями.
  3. Влажная очистка: нанесите небольшое количество жидкости на салфетку и аккуратно протрите поверхность.
  4. Полировка: используйте сухую салфетку из микрофибры для удаления разводов.

Преимущества использования

  • Комплексный уход: все инструменты в одном наборе.
  • Безопасность: специальные материалы не царапают оптику.
  • Удобство: компактный чехол для хранения и переноски.
  • Экономичность: многоразовое использование салфеток и жидкости.

Совместимость с оборудованием

  • Оптика: объективы, фильтры, видоискатели, окуляры.
  • Экраны: дисплеи камер, смартфонов, ноутбуков.
  • Другие поверхности: пластиковые и стеклянные детали.

Уход и хранение

Комплектация

  • Груша
  • Салфетка из микрофибры
  • Жидкость для чистки оптики
  • 10 влажных салфеток
  • Карандаш-ручка Lens Pen

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