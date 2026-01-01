Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit – комплект для чистки камеры и объектива
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit (артикул MTG-1807) – это универсальный набор для бережной очистки оптических поверхностей фото- и видеооборудования. В комплект входят все необходимые инструменты для удаления пыли, отпечатков пальцев и других загрязнений с объективов, фильтров, экранов и других чувствительных поверхностей.
Набор включает карандаш-ручку для чистки линз (Lens Pen) с мягким чистящим наконечником и выдвижной щёточкой, а также салфетки и очищающую жидкость для комплексного ухода за оптикой. Все инструменты упакованы в компактный чехол, что делает набор удобным для использования в студии, на выезде и в путешествиях.
Назначение и применение
- Чистка объективов: безопасное удаление пыли и отпечатков пальцев.
- Уход за фильтрами: очистка светофильтров без царапин.
- Очистка экранов: для дисплеев камер, смартфонов и ноутбуков.
- Комплексный уход: всё необходимое для поддержания оптики в чистоте.
Ключевые особенности
- Карандаш-ручка Lens Pen: мягкий наконечник и выдвижная щёточка для бережной чистки.
- Очищающая жидкость: эффективно удаляет загрязнения, не оставляя разводов.
- Салфетки из микрофибры: для финишной полировки без ворсинок.
- Компактный чехол: удобное хранение и транспортировка.
- Универсальность: подходит для объективов, фильтров, экранов.
- Безопасность: не повреждает просветляющие покрытия линз.
Как использовать набор
- Удаление пыли: используйте выдвижную щёточку Lens Pen для смахивания пыли с поверхности.
- Чистка от отпечатков: проведите мягким наконечником Lens Pen по загрязнённой поверхности круговыми движениями.
- Влажная очистка: нанесите небольшое количество жидкости на салфетку и аккуратно протрите поверхность.
- Полировка: используйте сухую салфетку из микрофибры для удаления разводов.
Преимущества использования
- Комплексный уход: все инструменты в одном наборе.
- Безопасность: специальные материалы не царапают оптику.
- Удобство: компактный чехол для хранения и переноски.
- Экономичность: многоразовое использование салфеток и жидкости.
Совместимость с оборудованием
- Оптика: объективы, фильтры, видоискатели, окуляры.
- Экраны: дисплеи камер, смартфонов, ноутбуков.
- Другие поверхности: пластиковые и стеклянные детали.
Уход и хранение
- Храните набор в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- Не касайтесь пальцами чистящих поверхностей.
- После использования закрывайте колпачок Lens Pen.