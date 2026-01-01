Описание

Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit – комплект для чистки камеры и объектива

Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit (артикул MTG-1807) – это универсальный набор для бережной очистки оптических поверхностей фото- и видеооборудования. В комплект входят все необходимые инструменты для удаления пыли, отпечатков пальцев и других загрязнений с объективов, фильтров, экранов и других чувствительных поверхностей.

Набор включает карандаш-ручку для чистки линз (Lens Pen) с мягким чистящим наконечником и выдвижной щёточкой, а также салфетки и очищающую жидкость для комплексного ухода за оптикой. Все инструменты упакованы в компактный чехол, что делает набор удобным для использования в студии, на выезде и в путешествиях.

Назначение и применение

Чистка объективов: безопасное удаление пыли и отпечатков пальцев.

безопасное удаление пыли и отпечатков пальцев. Уход за фильтрами: очистка светофильтров без царапин.

очистка светофильтров без царапин. Очистка экранов: для дисплеев камер, смартфонов и ноутбуков.

для дисплеев камер, смартфонов и ноутбуков. Комплексный уход: всё необходимое для поддержания оптики в чистоте.

Ключевые особенности

Карандаш-ручка Lens Pen: мягкий наконечник и выдвижная щёточка для бережной чистки.

мягкий наконечник и выдвижная щёточка для бережной чистки. Очищающая жидкость: эффективно удаляет загрязнения, не оставляя разводов.

эффективно удаляет загрязнения, не оставляя разводов. Салфетки из микрофибры: для финишной полировки без ворсинок.

для финишной полировки без ворсинок. Компактный чехол: удобное хранение и транспортировка.

удобное хранение и транспортировка. Универсальность: подходит для объективов, фильтров, экранов.

подходит для объективов, фильтров, экранов. Безопасность: не повреждает просветляющие покрытия линз.

Как использовать набор

Удаление пыли: используйте выдвижную щёточку Lens Pen для смахивания пыли с поверхности. Чистка от отпечатков: проведите мягким наконечником Lens Pen по загрязнённой поверхности круговыми движениями. Влажная очистка: нанесите небольшое количество жидкости на салфетку и аккуратно протрите поверхность. Полировка: используйте сухую салфетку из микрофибры для удаления разводов.

Преимущества использования

Комплексный уход: все инструменты в одном наборе.

все инструменты в одном наборе. Безопасность: специальные материалы не царапают оптику.

специальные материалы не царапают оптику. Удобство: компактный чехол для хранения и переноски.

компактный чехол для хранения и переноски. Экономичность: многоразовое использование салфеток и жидкости.

Совместимость с оборудованием

Оптика: объективы, фильтры, видоискатели, окуляры.

объективы, фильтры, видоискатели, окуляры. Экраны: дисплеи камер, смартфонов, ноутбуков.

дисплеи камер, смартфонов, ноутбуков. Другие поверхности: пластиковые и стеклянные детали.

Уход и хранение