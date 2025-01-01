Fujimi FJ3030 салфетка из микрофибры

Арт. OLE-1416

Cullmann MADRID sports Maxima 325+ Purpur/Grau – современная сумка для повседневного использования. Изготовлена из износостойкого водоотталкивающего материала. Подойдет для размещения DSLR-камеры с объективом и двумя дополнительными объективами. Имеется отдельный отсек для планшета до 10,1 дюйма. Для защиты от солнца и дождя имеется специальный чехол. Размеры, мм –110х280х200. Вес, г – 900.