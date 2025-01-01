Fujimi FJ3030 салфетка из микрофибры

images
Fujimi
Артикул: NVF-1271

Fujimi FJ3030 – салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.

Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.

Описание

