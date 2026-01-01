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Fotokvant CAP-E-mount крышка задняя для объектива Sony E-mount

Fotokvant CAP-E-mount крышка задняя для объектива Sony E-mount

Fotokvant
Артикул: NVF-9312

Fotokvant CAP-E-mount - крышка задняя для объектива Sony.

Крышка изготовлена из пластика. Подходит к объективам Sony E10-18/4; E16-50/3.5-5.6; E16/2.8; E18-55/3.5-5.6; E18-200/3.5-6.3; E20/2.8; E30/3.5 М; E35/1.8; E50/1.8; E55-210/4.5-6.3; E PZ18-105/4

FE24-70/4; FE24-240/3.5-6.3; FE28-70/3.5-5.6; FE28/2; FE35/1.4; FE35/2.8;

FE55/1.8; FE70-200/4; FE90/2.8 М; FE PZ28-135/4; FE16-35/4; E16-70/4.

Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

Описание

Fotokvant CAP-E-mount крышка задняя для объектива Sony E-mount

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