Fotokvant CAP-72-Sony крышка для объектива 72 мм

Понижающее кольцо Fotokvant LADD 77-67 мм.
Понижающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 67 мм на объективах с резьбой 77 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAP-72-Sony - крышка для объектива диаметром 72 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
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Понижающее кольцо Fotokvant LADD 77-67 мм.
Понижающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 67 мм на объективах с резьбой 77 мм.
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