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-10 %
Fotokvant CAP-72-Sony крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Sony крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Sony крышка для объектива 72 мм

Fotokvant CAP-72-Sony крышка для объектива 72 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-1058

Fotokvant CAP-72-Sony - крышка для объектива диаметром 72 мм.

Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

Описание

Fotokvant CAP-72-Sony крышка для объектива 72 мм

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