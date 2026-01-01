images
images
images
-10 %
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм

Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-1052

Fotokvant CAP-49-Sony - крышка для объектива диаметром 49 мм.

Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

Описание

Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant CAP-52-Sony крышка для объектива 52 мм
Fotokvant CAP-52-Sony крышка для объектива 52 мм
Fotokvant CAP-52-Sony крышка для объектива 52 мм
Арт. DAN-1053
Fotokvant CAP-52-Sony крышка для объектива 52 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 8 ч

Fotokvant CAP-52-Sony - крышка для объектива диаметром 52 мм.

Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CAP-55-Sony крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Sony крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Sony крышка для объектива 55 мм
Арт. DAN-1054
Fotokvant CAP-55-Sony крышка для объектива 55 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 8 ч

Fotokvant CAP-55-Sony - крышка для объектива диаметром 55 мм.

Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину
Grifon 2410nb стойка 240 см нагрузка до 5 кг
Арт. NVF-6392
Grifon 2410nb стойка 240 см нагрузка до 5 кг
Наличие
более 10 шт

Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг. Нагрузка до 5 кг.


1 760 ₽
В корзину
Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape студийный тейп черный 25 мм х 55 м
Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape студийный тейп черный 25 мм х 55 м
Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape студийный тейп черный 25 мм х 55 м
Арт. DAN-7915
Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape студийный тейп черный 25 мм х 55 м
Наличие
более 10 шт

Студийный тейп Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape черный.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 25 мм х 55 м. Цвет - черный.

1 020 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Арт. DAN-4680
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 8 ч

Салфетка Fotokvant CLS-03 из микрофибры серая, размер - 30х30 см.

Салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 30Х30 см.

-10 %230 ₽
200 ₽
В корзину

Видео

Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Кен Домон: фотокорр с изящным стилем
Кен Домон: фотокорр с изящным стилем
Тина Модотти - яркая звезда фотоискусства первой половины двадцатого века
Тина Модотти - яркая звезда фотоискусства первой половины двадцатого века
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.