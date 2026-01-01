Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм

Fotokvant CAP-52-Sony - крышка для объектива диаметром 52 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAP-49-Sony - крышка для объектива диаметром 49 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
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Fotokvant CAP-52-Sony - крышка для объектива диаметром 52 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Fotokvant CAP-55-Sony - крышка для объектива диаметром 55 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг. Нагрузка до 5 кг.
Студийный тейп Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape черный.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 25 мм х 55 м. Цвет - черный.
Салфетка Fotokvant CLS-03 из микрофибры серая, размер - 30х30 см.
Салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 30Х30 см.