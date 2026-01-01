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Fotokvant CAP-C-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon
Fotokvant CAP-C-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon
Fotokvant CAP-C-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon

Fotokvant CAP-C-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon

Fotokvant
Артикул: NVF-9010

Fotokvant CAP-C-Kit – комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon.

Комплект состоит из одной крышки для байонета камеры и одной крышки для задней части объектива. Они предохранят от загрязнения оптику объектива и механизм камеры во время хранения и транспортировки. Подходит для всех Canon EOS DSLR камер.

Описание

Fotokvant CAP-C-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon

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