Fotokvant CAP-82-Clean крышка для объектива 82 мм

Fotokvant CAP-72-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 72 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAP-82-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Pentax. Диаметр – 82 мм.
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Fotokvant CAP-72-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 72 мм.
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Ножки фиксируются с помощью пластиковых винтовых зажимов. Модель имеет устойчивую конструкцию и отличные рабочие характеристики. Комплектуется шаровой головой. Максимальная высота - 3 м, в сложенном состоянии - 93 см. Вес - 1,6 кг.
Fotokvant CAP-67-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 67 mm.
Fotokvant CAP-67-Sony - крышка для объектива диаметром 67 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
Fotokvant CAP-55-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 55 мм.