Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек

Fujimi Grey Card – мишень серая карта двусторонняя. Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая.
Falcon Eyes PCA-22M – комплект дополнительных колесиков (роликов) c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.
Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.
Благодаря надежной конструкции выдерживают вес осветительного оборудования до 19 кг максимум.
Диаметр колеса – 50 мм.
Диаметр зажима – 22 мм.
Вес 0,75 кг.
Falcon Eyes B-REEL – подъемник фона без держателей. Предусмотрено для бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонный рулон.
Manfrotto 1052BAC-3 Master stand Kit – набор профессиональных алюминиевых стоек Manfrotto 1052BAC для студийного оборудования. Стойки изготовлены по технологии Adapto. Снабжены пневмоамортизаторами. Максимальная нагрузка стойки 5 кг. Цвет черный.
Grifon RF-700w – софтрефлектор, предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.
Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.
