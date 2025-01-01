images
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек

Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек

Falcon Eyes
Артикул: VBR-411

Falcon Eyes PCA-22M – комплект дополнительных колесиков (роликов) c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.

Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.

Описание

Благодаря надежной конструкции выдерживают вес осветительного оборудования до 19 кг максимум.

Диаметр колеса – 50 мм.

Диаметр зажима – 22 мм.

Вес 0,75 кг.

Комплектация

  • Дополнительное колесо для стоек Falcon Eyes PCA-22M – 3 шт.

