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Fujimi FJAR-42SE переходник для объектива M42-NEX, для SONY E
Fujimi FJAR-42SE переходник для объектива M42-NEX, для SONY E

Fujimi FJAR-42SE переходник для объектива M42-NEX, для SONY E

Fujimi
Артикул: DAN-5704

Переходник Fujimi FJAR-42SE для объектива M42-NEX (SONY E).

Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением M-42, на цифровые зеркальные фотокамеры с байонетом NEX (SONY E). Переходник изготовлен из алюминия и имеет черное, матовое покрытие.

Описание

Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.

Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.

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