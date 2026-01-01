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-10 %
Falcon Eyes PBK-50AB-2LED комплект для макросъемки
Falcon Eyes PBK-50AB-2LED комплект для макросъемки
Falcon Eyes PBK-50AB-2LED комплект для макросъемки
Falcon Eyes PBK-50AB-2LED комплект для макросъемки
Falcon Eyes PBK-50AB-2LED комплект для макросъемки
Falcon Eyes PBK-50AB-2LED комплект для макросъемки
Falcon Eyes PBK-50AB-2LED комплект для макросъемки
Falcon Eyes PBK-50AB-2LED комплект для макросъемки

Falcon Eyes PBK-50AB-2LED комплект для макросъемки

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9973

Falcon Eyes PBK-50AB-2LED комплект для макросъемки.

2 светодиодных осветителя, миништатив для камеры, 4 фона, фотобокс 50х50х50 см, складывается в удобный кейс.

Описание

Является передвижной настольной мини-студией и идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов.

Комплект состоит из фотобокса (лайтбокса) размером 50х50х50 см, 4 сменных фонов, 2 светодиодных осветителей с выдвижными ножками и миништатива с шаровой головкой.

Снаружи фотобокса расположены три кармана, в которых помещается весь комплект. В собранном виде комплект выглядит как портфель с ручкой и весит всего 3 кг.

Матовые полупрозрачные стенки дают возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно выстроить светотеневой рисунок. Благодаря своей конструкции, софтбокс быстро подготавливается к работе, ткань стенок остается ровной.

В комплект входят фоны черного, красного, синего и белого цвета.

Осветители со светодиодными лампами формируют яркий световой поток с цветовой температурой 5400К.

Разворачивание комплекта перед съемкой занимает буквально несколько минут. Начинайте снимать в то время, когда другие все еще подготавливают свое оборудование. 


Характеристики : 

  • Материал каркаса-  сталь
  • Материал стенок - синтетическая ткань
  • Количество осветителей в комплекте - 2
  • Напряжение питания - 220 В 50 Гц
  • Тип ламп - светодиодные, GU-10 8 Вт
  • Потребляемая мощность - 8х2 Вт = 16 Вт
  • Цветовая температура осветителей - 5400±200К
  • Размер фотобокса - 500х500х500 мм
  • Вес комплекта - 3 кг

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