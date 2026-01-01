Falcon Eyes PBK-50AB-2LED комплект для макросъемки.

Описание

Является передвижной настольной мини-студией и идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов.

Комплект состоит из фотобокса (лайтбокса) размером 50х50х50 см, 4 сменных фонов, 2 светодиодных осветителей с выдвижными ножками и миништатива с шаровой головкой.

Снаружи фотобокса расположены три кармана, в которых помещается весь комплект. В собранном виде комплект выглядит как портфель с ручкой и весит всего 3 кг.

Матовые полупрозрачные стенки дают возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно выстроить светотеневой рисунок. Благодаря своей конструкции, софтбокс быстро подготавливается к работе, ткань стенок остается ровной.



В комплект входят фоны черного, красного, синего и белого цвета.



Осветители со светодиодными лампами формируют яркий световой поток с цветовой температурой 5400К.

Разворачивание комплекта перед съемкой занимает буквально несколько минут. Начинайте снимать в то время, когда другие все еще подготавливают свое оборудование.





Характеристики :