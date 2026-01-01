Falcon Eyes PBK-50AB-2LED комплект для макросъемки.

Является передвижной настольной мини-студией и идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов.
Комплект состоит из фотобокса (лайтбокса) размером 50х50х50 см, 4 сменных фонов, 2 светодиодных осветителей с выдвижными ножками и миништатива с шаровой головкой.
Снаружи фотобокса расположены три кармана, в которых помещается весь комплект. В собранном виде комплект выглядит как портфель с ручкой и весит всего 3 кг.
Матовые полупрозрачные стенки дают возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно выстроить светотеневой рисунок. Благодаря своей конструкции, софтбокс быстро подготавливается к работе, ткань стенок остается ровной.
В комплект входят фоны черного, красного, синего и белого цвета.
Осветители со светодиодными лампами формируют яркий световой поток с цветовой температурой 5400К.
Разворачивание комплекта перед съемкой занимает буквально несколько минут. Начинайте снимать в то время, когда другие все еще подготавливают свое оборудование.
Характеристики :
- Материал каркаса- сталь
- Материал стенок - синтетическая ткань
- Количество осветителей в комплекте - 2
- Напряжение питания - 220 В 50 Гц
- Тип ламп - светодиодные, GU-10 8 Вт
- Потребляемая мощность - 8х2 Вт = 16 Вт
- Цветовая температура осветителей - 5400±200К
- Размер фотобокса - 500х500х500 мм
- Вес комплекта - 3 кг