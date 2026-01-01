Photocycle 360 подставка из оргстекла

Кабель Baseus CALKLF-AG1 черно-серый с USB на lightning 2.4A, длина - 50 см.
Удобный и надежный кабель для любого устройства с разъемом Lightning. Длина - 50 см. Сила тока - 2,4 А. Цвет - черно-серый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Подставка Photocycle 360 устанавливается на автоматический поворотный стол.
Ее использование значительно упрощает процесс обработки 3D-фотографии после фотосъемки, так как она устраняет тени под объектом. Материал изготовления - оргстекло.
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Кабель Baseus CALKLF-AG1 черно-серый с USB на lightning 2.4A, длина - 50 см.
Удобный и надежный кабель для любого устройства с разъемом Lightning. Длина - 50 см. Сила тока - 2,4 А. Цвет - черно-серый.
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