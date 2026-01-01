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Photocycle 360 подставка из оргстекла

Photocycle 360 подставка из оргстекла

Photocycle
Артикул: DAN-5844

Подставка Photocycle 360 устанавливается на автоматический поворотный стол.

Ее использование значительно упрощает процесс обработки 3D-фотографии после фотосъемки, так как она устраняет тени под объектом. Материал изготовления - оргстекло.

Описание

Photocycle 360 подставка из оргстекла

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